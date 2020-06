El aumento de coches en la Ronda comienza a crear colas e inseguridad

0

La Voz de Galicia suso varela

lugo / la voz 03/06/2020 11:17 h

Lugo ya están de lleno en fase 2 y el lunes podría entrar en fase 3, con lo que aumentará la actividad empresarial y comercial y bajará el teletrabajo. Este escenario ya se nota de manera considerable en la Ronda da Muralla, tanto con el incremento de los vehículos en determinadas franjas horarias y puntos de la vía, como en menos uso peatonal del carril habilitado. Eso sí, los fines de semana siguen triunfando los peatones sobre los coches.

Pero con este incremento del tráfico ya están llegando las primeras quejas de los conductores y a ellas se ha referido al grupo del PP, que aunque señala que no se opone a la peatonalización de la Ronda sí pide mayor seguridad para los peatones y un plan de tráfico alternativo ante el cada vez mayor número de vehículos.

Desde el gobierno local, su teniente de alcalde y responsable de Mobilidade, Rubén Arroxo, quiso lanzar ayer un mensaje claro de que estamos en un proceso irreversible: «Dende a delimitación dun dos carrís da Ronda quedou patente que era necesario un novo espazo para as persoas neste entorno privilexiado, e demostrouse que non existen problemas para o tráfico de vehículos, agás en determinados momentos puntuais». Antes las quejas de los populares, Arroxo apuntó que están trabajando en un plan de tráfico específico y en una nueva regulación semafórica «para permitir unha circulación calmada e continua dos vehículos a motor». Arroxo indicó que detrás de las críticas del PP se encuentra la negativa a peatonalizar la Ronda: «É unha visión trasnoitada e agora estamos noutro tempo, Lugo avanza cara un modelo de cidade para as persoas, temos claro cal é o proxecto que temos para Lugo e liberar de tráfico a motor o entorno da Muralla é un dos piares básicos».

El portavoz del PP, Ramón Carballo, lamentó que el gobierno local «non dese alternativas ao tráfico de coches, porque hai colas a diario que están a xerar molestias aos lucenses». Indicó que la peatonalización de un carril de la Ronda «foi unha boa táctica de urxencia para gañar, durante a etapa de confinamento, máis espazo para os peóns», pero sin embargo reflexiona que «agora mesmo, unha vez superadas as primeiras fases da desescalada e co aumento de vehículos que a diario se rexistran na ronda, non se están garantindo os desprazamentos dos peóns».

Los populares explican que los conos de plástico que separan la zona peatonal del carril de los vehículos no son lo apropiados para asegurar la seguridad de los peatones. Carballo indicó que «as peonalizacións en época covid-19 non poden ser decisións aleatorias e que, no caso de que sexan definitivas é necesario un estudo no que se ofrezan alternativas de circulación para o tráfico rodado para así evitar o colapso que xa se está a producir na Ronda». El edil popular, que dijo que no era momento para «experimentos ideolóxicos», señaló que «xa houbo problemas para que pasasen vehículos de emerxencia xa que os coches se viron obrigados a meterse da zona reservada para peóns».