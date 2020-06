Abel Caballero no quiere que haya colas de atención social

0

«Tengo cierto disgusto por quienes quieren que haya colas; a mí me duele mucho porque hay que respetar la intimidad de la gente que acude a estos servicios; es una cuestión de dignidad y salud», afirma el alcalde para referirse a la existencia de colas en algunos servicios sociales de entidades privadas con las que colabora el Concello de Vigo. Abel Caballero señaló que hablaría con una oenegé para que actúen con cita previa en su servicio de entrega de alimentos. Incluso, recordó que el Concello tiene vehículos para realizar repartos a domicilio. En los comedores sociales, según explica el alcalde, no se está dando ese problema. «Si no dan abasto contratamos un cátering», añadió para referirse al servicio de entrega de comidas a domicilio que está realizando el Concello de Vigo. «Se pueden evitar la colas», recalca el alcalde.

Abel Caballero mantuvo ayer una reunión telemática con responsables de Vida Digna, Comedor da Esperanza, La Sal de la Tierra, Cruz Roja y Misioneras del Silencio para conocer sus necesidades actuales y futuras. Antes de la reunión, Abel Caballero señaló que tenía la intención de ofrecer ayuda económica a Misioneras del Silencio, única oenegé con comedor social a la que no presta ayuda. El Concello mantiene acuerdos con Vida Digna (por 135.000 euros, a razón de 45.000 euros anuales), Comedor da Esperanza (por 69.000 euros, 23.000 euros cada año), La Sal de la Tierra (por 10.000 euros) y con Cruz Roja, a la que le dedica casi 65.000 euros para la gestión del albergue municipal. Además, mantiene convenios con el Banco de Alimentos (valorados en 83.000 euros), con AFAN (por 55.000 euros) y con la Fundación Santa Cruz (por 57.000 euros).

«Tanto para políticas sociales en general, como para comedores en particular, no hay límite presupuestario», volvió a decir Abel Caballero, así como también volvió a señalar que la Xunta no hacía nada en este ámbito.