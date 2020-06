229 concellos están libres de contagios desde hace 28 días

0

A punto de cumplirse tres meses del diagnóstico del primer contagio de coronavirus en la comunidad, Galicia puede presumir de una muy buena evolución de la pandemia. Así lo ha destacado el conselleiro de Sanidade, Jesús Almuíña. La sanidad gallega ya ha remitido a Madrid el informe de solicitud de avance a la fase 3 el lunes, que además vuelve a reclamar la movilidad entre las cuatro provincias. Durante los últimos 28 días, es decir, dos períodos completos de incubación, en 229 concellos no se ha registrado transmisión comunitaria. La cifra asciende a 273 en los últimos 14 días, a 277 municipios sin contagios en los últimos 7 y a más de 300 durante los últimos tres días.

Con Galicia libre de rebrotes, con solo un 1 % de positivos en los últimos 16 días, con 677 pacientes en domicilio, otros 27 hospitalizados y 3 en las ucis de Santiago, Lugo y Povisa, con la segunda tasa de letalidad más baja del Estado, solo superada por Canarias, con 319.109 pruebas diagnósticas realizadas, de las que 144.000 son PCR y 174.000 test serológicos, y con un robot en el área de Santiago y otro en A Coruña que podrán procesar 2.400 pruebas PCR diarias, el conselleiro de Sanidade ha destacado que la comunidad está preparada para abrir su movilidad interprovincial este lunes, una posibilidad que, según ha anunciado el Gobierno central, recaerá en las comunidades que pasen a fase 3,que podrán empezar a gestionar su propia desescalada. «Sei que hai declaracións do presidente do Goberno e do ministro Ábalos, pero plasmadas non están. De feito eu deixei unha chamada pendente para falar co ministro hoxe e que me aclare», ha matizado el conselleiro.

«Levamos varias semanas, en varios cambios de fase pedindo a mobilidade interprovincial, por escrito e de palabra e en todo momento o ministro dixo que non» por entender que a pesar de que la situación gallega era muy buena «había que manter unha unidade de criterio». La prioridad de la Xunta es conseguir la movilidad en toda la comunidad, porque «é o que máis nos está lastrando» y como por el momento lo único publicado en el BOE se refiere a las cuatro islas que están en fase 3 y no se permite movilidad, Sanidade ha optado por insistir en esta cuestión. «Se hai unha notificación diferente, dicindo que hai posibilidade de facer máis cousas, estudarémolo».

«Non falamos doutras comunidades porque entendemos que iso é un control superior, e o control de estradas corresponde sempre á Garda Civil de Tráfico, que está na Delegación do Goberno», ha subrayado Almuiña sobre la movilidad entre comunidades en la misma fase de desescalada que planteó Ábalos este lunes. «Entendemos que en todo territorio que se atope nas mesma situación epidemiolóxica o fluxo podería permitirse» y el caso más claro es Asturias, pero «isto é unha petición de comunidade, non podemos falar de outras autonomías».

Esa posibilidad se abre incluso a nivel internacional. «Cando falamos dese final da desescalada, fóra de restricións, poderiamos falar de que houbese comunicación con outros países polo Camiño de Santiago se estivesen na mesma situación epidemiolóxica», aunque es una cuestión que también compete al Gobierno central, según el conselleiro de Sanidade.

Segunda fase del estudio epidemiológico

Almuiña también ha recalcado la utilidad del estudio epidemiológico que está realizando Galicia, cuya segunda fase arrancará el lunes. Estos días se ha enviado la información a los centros de salud para que empiecen a ponerse en contacto con las personas seleccionadas que deseen participar y que comenzarán a ser citadas la semana que viene. Los resultados estarán disponibles entre el 18 y el 20 de junio, según adelantó el director xeral de Asistencia Sanitaria, Jorge Aboal.

Almuiña ha defendido la utilidad del estudio, que médicos de atención primaria han pedido que se suspenda. «O noso estudo permite ter un detalle en todas as comarcas, nos sitios onde hai menos poboación, onde o estudo do ministerio non chega». Es probable que dentro de unos meses el estudio se repita, pero por el momento se seguirá con la programación prevista.

«O que non entendo é por que esa sociedade científica non pide a paralización do estudo do ministerio», porque se ciñe incluso a un ámbito más concreto, que es el familiar. El conselleiro ha defendido que ambas investigaciones aportan, y que en este momento es muy importante tener el conocimiento más preciso posible de la evolución del virus en la comunidad para tomar decisiones.

Protocolo de rebrotes

Aunque en la actualidad no se ha producido ningún rebrote y la prevalencia del virus está principalmente en las grandes aglomeraciones de población, como las ciudades, Galicia tiene activo un protocolo que permite cortar y controlar cadenas de contagio que se puedan producir.

«O principal aspecto é o seguimento diario e inmediato da evolución dos casos que temos», ha detallado Xurxo Hervada, subdirector xeral de Información sobre a Saúde. El diagnóstico de casos se actualiza dos veces al día y eso permite poner en marcha el sistema de seguimiento, que en la actualidad mantiene comunicación con 176 personas que han tenido contacto estrecho con casos diagnosticados. La red de vigilancia de Atención Primaria ha detectado más de 2.000 casos sospechosos hasta el momento, de los que dieron positivo solo 8.

«Se se identificara que nun colectivo ou territorio determinado aparecen máis casos dos esperados», que en este momento es el brote de tres o cuatro infecciones relacionadas entre sí, «desenvolveríase un estudio intenso para identificar as cadeas de transmisión» y así controlar los contagios.

Lo que preocupa en este momento son los conocidos como colectivos con capacidad de amplificación, como residencias, empresas o lugares de ocio. También se ampliarán los cribados en colectivos especialmente expuestos, como cuerpos y fuerzas de seguridad del estado o marineros que participan en mareas de más de 10 días.