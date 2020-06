La última hora de la pandemia en el mundo: Brasil supera el medio millón de contagios mientras China incrementa su actividad industrial

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

01/06/2020 10:46 h

La pandemia por coronavirus deja ya más de 372.116 víctimas mortales y más de 6,1 millones de personas contagiadas en 188 países y territorios, según los datos actualizados a las 9.30 horas de este lunes en el balance de la Universidad Johns Hopkins. El total de personas recuperadas supera los 2,64 millones, con Estados Unidos al frente de la lista, con 444.758 personas curadas, seguido por Brasil, con 206.555 pacientes salvados, y por Rusia, con 171.883.

El mes de junio arranca con grandes desigualdades sobre la evolución de la crisis sanitaria. Brasil sigue en un momento crítico al contabilizar más de medio millón de contagios y solo es superado por Estados Unidos, con 1,7 millones de casos confirmados. En otra fase de la pandemia se encuentran otros estados y ciudades: Grecia reabre hoteles, Tokio colegios y la actividad industrial en china se incrementa tras el fin del confinamiento.

Los diez países con más casos.

Estados Unidos: 1,79 millones de contagiados y 104.383 fallecidos

Brasil: 514.849 contagiados y 29.314 fallecidos

Rusia: 405.843 contagiados y 4.693 fallecidos

Reino Unido: 276.156 contagiados y 38.751 fallecidos

España: 239.479 contagiados y 27.127 fallecidos

Italia: 232.997 contagiados y 33.415 fallecidos

India: 190.791 contagiados y 5.408 fallecidos

Francia: 189.009 contagiados y 28.805 fallecidos

Alemania: 183.500 contagiados y 8.546 fallecidos

Perú: 164.476 contagiados y 4.506 fallecidos

Brasil supera el medio millón de contagios y roza las 30.000 muertes por covid-19

El Ministerio de Salud de Brasil ha confirmado este domingo que se ha superado la barrera del medio millón de casos y son ya 514.849 el número de contagiados por el covid-19 en el país sudamericano, además de haber registrado 29.314 muertes, el mismo día en el que el presidente, Jair Bolsonaro, se ha paseado a caballo por la manifestación convocada a su favor y en contra del Tribunal Supremo y el Congreso.

Brasil continúa siendo el segundo país con más casos de coronavirus, y ahora cuarto en número de fallecidos tras las cifras de los últimos días, solo superado por Estados Unidos, con más de 1,7 millones de contagios y 104.000 fallecidos.

Después de media hora estrechando la mano a algunos de sus acólitos reunidos alrededor del Palacio de Planalto, en Brasilia, Bolsonaro ha montado en un caballo de la Policía Militar y se ha dado un baño de multitudes antes de volver a su coche oficial para abandonar la manifestación. Las medidas de seguridad fueron reforzadas a las puertas del Congreso y del Tribunal Supremo, en donde varias decenas de manifestantes se han agolpado al grito de «censura», después de que las autoridades hayan ordenado la detención de blogueros partidarios de Bolsonaro, acusados de difundir noticias falsas y ataques contra los magistrados y las instituciones judiciales.

En contraposición, la Policía Militar ha dispersado este domingo con gases lacrimógenos una manifestación en Sao Paulo contra el Gobierno de Bolsonaro y autodenominada prodemocracia y antifascista por sus convocantes, entre los que estaban varios sectores de las aficiones de los clubes de fútbol de la ciudad, como el Corinthians, o el Palmeiras.

Los choques con la Policía tuvieron lugar cerca del Museo de Arte de Sao Paulo, en plena Avenida Paulista, una de las zonas neurálgicas de la ciudad, en cuyo edificio estaba teniendo lugar un acto en favor de Bolsonaro. Al menos cinco personas fueron detenidas durante una manifestación, que tal y como señalan los medios brasileños, transcurrió en un principio de manera pacífica con cánticos en favor de la democracia, hasta que partidarios y detractores de Bolsonaro se encontraron.

El gobernador de Sao Paulo, Joao Doria, ha explicado que la intervención de la Policía Militar se ha producido «para mantener la integridad física de los manifestantes» de ambos lados y ha asegurado que gracias a ello se ha evitado la «confrontación» y «posibles víctimas».

A Policia Militar de São Paulo agiu hoje para manter a integridade física dos manifestantes, na Avenida Paulista. Dos dois lados. A presença da PM evitou o confronto e as prováveis vítimas deste embate. Todos têm direito de se manifestar, mas ninguém tem direito de agredir. — João Doria (@jdoriajr) May 31, 2020

Tokio reabre colegios y más negocios tras acceder a la fase 2

Tokio entró este lunes en la fase 2 de su desescalada, que permite la reapertura de los colegios públicos después de tres meses cerrados y la vuelta a la actividad de un número mayor de negocios tras ralentizarse los contagios de coronavirus. En esta nueva etapa, tras el levantamiento el 25 de mayo del estado de emergencia sanitaria, se reabren sin limitaciones los centros educativos públicos y privados, cines, teatros, gimnasios y tiendas minoristas como grandes almacenes.

El alivio de las restricciones que estaban vigentes en la capital japonesa para combatir la pandemia vírica incluye la posibilidad de celebrar eventos de hasta 100 participantes, según las directrices hechas públicas por el Gobierno metropolitano.

Las autoridades niponas planean suavizar más medidas en fases con intervalos de dos semanas, aunque si el número de contagios se mantiene bajo, la entrada en la tercera fase podría producirse antes de lo previsto, como ocurrió con el levantamiento del estado de emergencia, inicialmente previsto para el 31 de mayo.

Tokio contabilizó cinco positivos en covid-19 en la víspera, la primera vez en seis días que la cifra estuvo por debajo de la decena, aunque también ha que tener en cuenta que los domingos la realización y análisis de pruebas se mantiene baja en el país.

El primer ministro de Armenia y su familia dan positivo en el test de coronavirus

El primer ministro de Armenia, Nikol Pashinian, ha anunciado este lunes que él y su familia han dado positivo en la prueba de coronavirus, al tiempo que ha asegurado que se encuentra bien y que no ha presentado fiebre ni ningún síntoma del virus.

Según informa el diario digital Mediamax, Pashinian ha afirmado que seguirá trabajando desde su residencia oficial y ha señalado que cree que se podría haber contagiado durante una reunión porque una persona le trajo un vaso de agua sin llevar las manos cubiertas con guantes. Esa persona dio positivo por coronavirus.

Hasta la fecha, Armenia ha registrado más de 9.300 casos de coronavirus y 131 víctimas mortales por covid-19.

Grecia avanza hacia la nueva normalidad con la reapertura de hoteles

Grecia inicia el sexto mes del año con un avance hacia la nueva normalidad tras la crisis sanitaria con la reapertura de los hoteles que operan todo el año, a los que les seguirán los de temporada a partir del 15 de junio. Además de los citados hoteles abren los cámpings, en lo que constituye un primer ensayo en la acogida de turistas extranjeros a partir del 1 de julio.

Grecia, cuya economía se sustenta fundamentalmente en el turismo (más del 25 % del PIB), espera este año convertirse en destino preferente de una maltrecha temporada turística, gracias sobre todo a que con tan solo 175 víctimas mortales y algo menos de 3.000 casos es uno de los países en Europa menos afectados por la pandemia de covid-19.

Los hoteles estarán sujetos a una serie de normas de higiene y seguridad adicionales como tener un responsable de gestión en el supuesto de que haya casos de coronavirus y un médico si el complejo supera las 50 camas. Desde hace una semana operan ya los ferries hacia todas las islas, aunque con una serie de restricciones: tan solo pueden ofrecer la mitad de las plazas disponibles; los pasajeros deben rellenar un formulario de contacto y estado de salud y además es obligatorio el uso de mascarilla durante el viaje.

El tráfico aéreo ha entrado en una fase de transición. Por ahora operan básicamente los vuelos domésticos y algunos internacionales hacia el aeropuerto de Atenas, aunque con la obligatoriedad de someterse a una prueba de covid-19 y a una cuarentena de una a dos semanas, dependiendo del resultado.

A partir del 15 de junio podrán llegar sin limitaciones turistas de un primer grupo de 29 países y lo podrán hacer tanto al aeropuerto de Atenas como al de Salónica, en el norte del país. Entre estas naciones se encuentran algunas vecinas como Albania, y Macedonia del Norte, pero también de países de la Unión Europea como Alemania, Austria, Dinamarca, o extracomunitarios como Líbano, Japón, Israel y Nueva Zelanda. El 1 de julio se abrirán al tráfico internacional el resto de aeropuertos y podrán llegar sin restricciones turistas de otros países.

Alemania sobrepasa los 181.000 contagios

La pandemia ha dejado en las últimas 24 horas en Alemania 11 víctimas mortales y 333 casos nuevos. El balance diario de este lunes es superior a los 11 muertos y los 268 contagios registrados el domingo y eleva el total a 181.815 personas contagiadas y 8.511 fallecidos, según ha informado el Instituto Robert Koch.

La canciller alemana, Angela Merkel, ha agradecido este sábado a sus compatriotas la sensatez demostrada durante la crisis a la hora de aceptar de las restricciones impuestas por las autoridades como medida de prevención para impedir la propagación del coronavirus. «Hasta ahora hemos pasado esta prueba bastante bien. Todos nosotros juntos, una abrumadora mayoría de la gente en nuestro país, nos hemos dejado guiar por la precaución, la razón y la responsabilidad hacia los demás», afirmó la mandataria en su mensaje semanal.

«Nos hemos ahorrado mucho sufrimiento. Nuestro logro conjunto es justamente lo que afortunadamente no ha ocurrido en nuestro país», agregó. Merkel advirtió no obstante de que no hay que subestimar los riesgos. «Algunas personas creen ahora que, debido a que no hemos padecido un sufrimiento masivo, el peligro probablemente nunca ha sido tan grande...¡Qué error!», lamentó.

Las fábricas chinas incrementan su actividad tras el fin del confinamiento

La actividad del sector manufacturero de China ha dejado de caer en el mes de mayo, después de las caídas récord registradas por las medidas de confinamiento impuestas para frenar la pandemia de covid-19, y ha ofrecido sus primeros síntomas de expansión tras la gradual vuelta a la normalidad de las fábricas del país, según refleja el índice de gestores de compras (PMI), elaborado por la consultora Caixin, que ha subido hasta los 50,7 puntos desde los 49,4 de abril.

Cualquier lectura del índice PMI por encima del umbral de los 50 puntos básicos implica expansión de la actividad en el sector, mientras que un resultado inferior a este límite indicará contracción.

De hecho, según la encuesta, el final de las medidas de confinamiento y de las restricciones impuestas en los primeros meses de 2020 han permitido el incremento más intenso de la producción manufacturera de China desde enero del 2011, a pesar de que las condiciones de la demanda continúan siendo débiles a consecuencia, principalmente, de la caída de pedidos para exportaciones.

La ausencia de nuevos pedidos ha llevado a las fábricas chinas a la primera caída en los trabajos pendientes desde febrero del 2016, aunque la perspectiva de demanda débil también llevó a las empresas a recortar sus cifras de personal nuevamente en mayo. Dicho esto, la tasa de recorte de empleo ha sido la más lenta de los cuatro últimos meses.

«En resumen, la producción manufacturera se recuperó más rápido que la demanda a medida que la economía china se recuperó de la epidemia», ha señalado Wang Zhe, economista senior de Caixin Insight Group, para quien la debilidad de las exportaciones lentas continúa siendo un gran lastre para la demanda por la propagación internacional del virus.

Albania reabre las fronteras terrestres y las playas para los clientes de los hoteles

Albania procede hoy a abrir las fronteras terrestres y las playas en conformidad con los protocolos de seguridad. Además, esta semana reanudará el campeonato de fútbol sin la presencia de la afición en los estadios, según informan fuentes oficiales.

La personas que entren a partir de este lunes al país balcánico desde los pasos fronterizos no tendrán que someterse a la cuarentena obligatoria de dos semanas, salvo los casos establecidos por las autoridades sanitarias. Por otra parte, las playas se han abierto solo para los clientes de los hoteles, mientras el resto de la población debe esperar hasta el fin de semana para poder ir acercarse al mar.

Albania espera sanar su economía dañada por la pandemia con ingresos obtenidos por el turismo, que este año se basará en los desplazamientos nacionales y en el de los albaneses étnicos que viven en los países vecinos de Kosovo y Macedonia del Norte. El ministro de Turismo, Blendi Klosi, anunció el domingo que, a petición de los operadores, la temporada turística se prolongará hasta el 15 de noviembre para poder recuperar el tiempo perdido durante el confinamiento en marzo, abril y mayo. A partir de hoy no habrá más «zonas rojas» consideradas de alto riesgo de transmisión del coronavirus y se permite la circulación libre de ciudadanos y vehículos en todo el territorio del país sin restricciones horarias. Sin embargo, el transporte público permanece cerrado.

Después de casi tres meses de cierre reabrieron también las guarderías públicas, que deben respetar los protocolos sanitarios de higiene y protección recomendados por el ministerio de Salud, así como los parques recreativos, centros culturales, gimnasios y cibercafés. Pero continuarán prohibidas las actividades culturales, cines, teatros, clubes nocturnos, piscinas, manifestaciones, conferencias, y bodas con muchos invitados.

La desescalada gradual ha causado un aumento de contagios. Los expertos sanitarios, que lo consideran previsible, han apelado a los ciudadanos a respetar la distancia física y el higiene personal. Albania, con un total de 33 fallecidos, ha registrado 15 casos nuevos de coronavirus en las últimas 24 horas elevando el número total de positivos confirmados a 1.136.