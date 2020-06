Montero admitió al día siguiente del 8M que lo que ocurrió en la marcha era para «cierre del ministerio»

0

La Voz de Galicia Gonzalo Bareño

01/06/2020

El 9 de marzo, al día siguiente de la manifestación por el Día de la Mujer que ella misma promovió desde el Ministerio de Igualdad, Irene Montero reconoció que la fuerte bajada en la participación en las marchas se debió al coronavirus. «No lo voy a decir porque no lo voy a decir. Quiero ser muy prudente, creo que la comunicación que se estaba haciendo como Gobierno es buena, muy basada en los datos médicos. Como siempre, priorizar la salud pública, no tomar decisiones por el sentimiento este de pánico un poco generalizado que ya hay». Eso es textualmente lo que le dijo a una periodista de la televisión vasca ETB momentos antes de grabar una entrevista. Las palabras de la ministra fueron incluidas en la grabación en bruto que la cadena autonómica ofreció a otras televisiones regionales para su emisión, y fueron publicadas ayer por el diario Abc.

En la charla off the record con la periodista, Montero admite que había países europeos que ya estaban tomando medidas «superdrásticas» y que a pesar de ello «la capacidad real de control que están teniendo es muy limitada». «Pero en verdad creo que sí. La cosa es, si tienes síntomas no te muevas mucho....», dice sobre la bajada en la movilización.

Y, refiriéndose ya a la propia manifestación, llega a decir que «esto es ya cierre del ministerio». «Porque la gente todo el rato: ‘Un beso ministra, ¿te puedo dar un beso?». «Bueno, dicen el coronavirus, pero da igual, muac muac. Y con la niña: ‘Hola, bonita, cómo estás’... Y es como, la mano no. Justo la mano no»», dice representando lo que ocurría en la marcha y lo que ella misma pensaba sobre la falta de distancia social. Tres días después de esas palabras, se anunciaba que la ministra Montero había dado positivo por coronavirus.

Abalos e Iglesias la defienden

El ministro de Transportes, José Luis Ábalos, salió ayer en defensa de Montero asegurando que en la jornada del 8M el Gobierno desconocía la dimensión «exacta» de covid-19 en España. «En aquel momento lo que no sabíamos exactamente era la dimensión del problema», explicó Ábalos, que añadió que «en aquel tiempo teníamos escasos datos, escasos conocimientos del comportamiento del virus y su propagación, pero la mera existencia del mismo, la presencia, pues nos hacía ser responsables ante eso, y por supuesto eso implica prevención». Pero, a pesar de las palabras de la ministra al día siguiente, grabadas en la entrevista, insistió en que «nadie», y tampoco la ministra Montero, «tenía un conocimiento exacto de cómo estaba la situación y cómo iba a comportarse la propagación del virus».

El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, defendió a Montero y aseguró que su comentario sobre el 8M al día siguiente de la manifestación fue «bastante sensato». Según afirmó, lo que la ministra de Igualdad dijo es que el Gobierno «tiene que hacer caso a los expertos» y que «hay que ser enormemente prudente». En suma, «cosas que ya se sabían». Iglesias atribuyó la polémica a que hay «muchos intereses» en que no se hable de medidas del Gobierno como el Ingreso Mínimo Vital, del llamado «escudo social» o de la manera de encarar la crisis «completamente diferente» de la que siguió en su día del PP. «Cuando te quieren llevar al terreno de la crispación, si tú caes te estás equivocando», indicó.

También el portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, defendió a su compañera. «Irene Montero dice una obviedad (que había alguna gente preocupada a principios de marzo) y que el Gobierno seguía, entonces y siempre, el consejo de los científicos. Pero todo vale para criminalizar al feminismo e intentar tapar el ingreso mínimo vital en el BOE de hoy», publicó en un mensaje en Twitter.

Ni el PP ni Ciudadanos comparten sin embargo la escasa relevancia que Echenique otorga a esas declaraciones y pidieron que Montero comparezca en el Congreso para dar explicaciones. La ex ministra de Sanidad del PP, Ana Pastor, dijo confiar en que la Fiscalía llame a declarar como testigo a la ministra en las causas que se están instruyendo sobre el 8M. «El Gobierno sabía que había un riesgo y por motivos políticos no puso en marcha medidas para la contención de la pandemia», afirmó también Pastor. Ciudadanos reclamó que la ministra de Igualdad comparezca en el Parlamento para que «explique sus declaraciones del 9 de marzo en relación con la covid-19 y las manifestaciones del 8M conocidas a través de los medios de comunicación».