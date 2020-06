Anabel Alonso, madre por primera vez a los 55 años

0

01/06/2020 21:01 h

Anabel Alonso ha revelado hoy en sus redes sociales que acaba de ser madre junto a su pareja, la dramaturga argentina Heidi Steinhardt. Con 55 años, Ígor, que así se llama el pequeño, será el primer hijo de la actriz de Amar es para siempre. La exconcursante de Masterchef Celebrity, celosa de su intimidad, apenas habla de su vida privada, aunque desde que conocieron la noticia de su maternidad, ha soltado alguna píldora del feliz momento que estaban viviendo en la familia ante esta noticia. Alonso había manifestado hace algunos años que le rondaba en la cabeza la idea de la maternidad y que se planteaba adoptar.

La actriz, que lleva unos tres años de relación con Steinhardt, no quiso desvelar el sexo del bebé hasta prácticamente el último momento. El niño llegó al mundo en pleno confinamiento, el pasado 24 de mayo. Antes de esta fecha, enterneció con una imagen en la que besaba la barriga de su pareja con el mensaje: «Esperándote». Esta foto emocionó, entre otros, a Toñi Moreno, la presentadora de Mediaset que dio a luz con 46 años hace unos meses a su hija Lola. La andaluza le dedicó estas palabras: «Amiga, he llorado como una niña viendo esta foto. Recuerdo cuando me lo contaste en aquella grabación de @canalsurradiotv... casi incrédula, haciéndote un poco cómplice de mis fatigas de embarazada. Entonces me decías que había sido una sorpresa para ti... No sabes bien cómo te va a cambiar la vida. Es el mejor acto de amor que @heidisteinhardt ha podido regalarte. Te lo mereces amiga».