¿Vas a irte este verano de vacaciones? Vota y opina

Las llamadas a los municipales por supuestas infracciones del confinamiento se suceden. Algunas se están investigando. Pero en Poio, Sanxenxo, Marín y Bueu no han tenido que tramitar denuncias

«Policía, venga a mirar si están aquí unos ourensanos». Hasta tres llamadas con peticiones similares recibió este domingo, jornada de sol en las Rías Baixas, la Policía Local de Poio, tal y como confirmó su jefe, Antonio Duarte. En total, en toda la semana, fueron unas diez personas las que llamaron para alertar de posibles infracciones del confinamiento o, lo que es lo mismo, para decir que en este municipio costero se habían colado personas de otras provincias, sobre todo de Ourense.

¿Realmente, esas llamadas se corresponden con la realidad y hay personas que, quizás llevadas por el buen tiempo, se están saltando el confinamiento y desembarcando en Poio? La Policía Local señala que, de momento, no tuvo que denunciar a nadie. Eso sí, Antonio Duarte, el jefe policial, advierte: «Estamos vixiando e comprobando todas esas chamadas. Chamáronnos tanto de Raxó como de Chancelas dicindo que había aquí xente de Ourense. Pero finalmente nós non denunciamos a ninguén. Non é fácil porque a xente chama e non sabe identificar en que piso están os supostos infractores, e son edificios onde chamas aos timbres e non soe abrir ninguén porque están as vivendas vacías, son segundas residencias. Pero seguímolo mirando. Tamén hai que dicir que se deu algún caso no que chamaron porque había persoas de Ourense e, en realidad, eran veciños naturais de Ourense pero coa residencia en Vigo, co cal si que podían estar en Poio porque están dentro da provincia».

