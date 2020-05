Siguen los despidos en TVE: adiós a Patterson e Idígoras, dos veteranos corresponsales

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

31/05/2020 18:11 h

RTVE y la nueva direccion a cargo de Enric Hernández continúa con la revolución. El primer cambio, contra todo pronóstico, fue el del gallego Xabier Fortes, que dejará Los Desayunos para regresar a las noches del Canal 24 horas. Fulminante también fue el cese de María Casado de Las Mañanas, un espacio que la próxima temporada presentará la meteoróloga Mónica López. El viernes la Corporación pública anunció que Sergio Sauca, uno de los rostros históricos de la información deportiva, será relevado al partir de mañana mismo por Arsenio Cañada al frente de la sección de deportes del Telediario 2, que presenta Carlos Franganillo.

La renovación se extiende ahora a las corresponsalías. Un histórico de TVE, el actual corresponsal en Bruselas, José Ramón Patterson, anunciaba este viernes que la cadena pública dejaba de contar con él a partir de agosto. En Twitter anunciaba que «Toca repliegue. Me comunican que en agosto cesaré como corresponsal de TVE en Bruselas tras 5 años muy gratificantes». El periodista gijonés apostillaba que «tras 42 años de profesión y 36 en RTVE, va siendo hora».

Toca repliegue. Me comunican que en agosto cesaré como corresponsal de TVE en Bruselas tras 5 años muy gratificantes. Quedan tres meses para hacer la "desescalada" y alguno más para, como Diocleciano, dedicarme a mis coles. Tras 42 años de profesión y 36 en RTVE, va siendo hora. — José Ramón Patterson (@joseramonpatter) May 29, 2020

Patterson enseguida cosechaba mensajes de apoyo de sus compañeros en la cadena pública pero también de eurodiputados con los que tuvo contacto estos años en Bruselas como Esteban González Pons o la gallega Ana Miranda.

Otro histórico de Televisión Española, Miguel Ángel Idígoras, corresponsal en Londres, ha anunciado este domingo en su cuenta de Twitter que la cadena pública ha decidido no renovar su contranto que finaliza el próximo 31 de agosto. «La nueva dirección no cuenta conmigo para seguir como corresponsal en el extranjero. Y no se lo reprocho. Cada uno es libre de confiar en quien entienda oportuno. Así que vuelvo a mi tierra rebosante de satisfacciones familiares y profesionales. Y convencido, como siempre, de que lo mejor está por llegar», ha escrito Idígoras en la red social.

El próximo 31 de agosto termina mi contrato como corresponsal de TVE en Londres.

Quiero dar las gracias a todas las direcciones que han confiado en mí durante tanto tiempo.

La nueva dirección no cuenta conmigo para seguir como corresponsal en el extranjero. Y no se lo reprocho. — Miguel A. Idígoras (@maidigoras) May 31, 2020

Entre los mensajes de apoyo que ha recibido Idígoras se encontraba uno del propio Patterson, esta vez muy crítico con las decisiones del ente público. En respuesta a su anuncio ha comentado «Eres grande, Miguel Ángel, y esto, a las puertas del Brexit, me parece un error mayúsculo. No entiendo que se desperdicie así tu talento, experiencia, capacidad y conocimiento. Si el futuro de TVE pasa por decisiones como esta, estamos aviados.

No fue el único tuit que publicó el asturiano en defensa de su colega vasco.