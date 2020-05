El relato de una joven negra contra el racismo: «Lo que más me fastidia es que algunas mujeres agarren más el bolso cuando me acerco a ellas»

0

La Voz de Galicia Gladys Vázquez

Redacción / La Voz 31/05/2020 19:32 h

«Me molesta que se diga que en España no hay racismo». Así comienza un vídeo de seis minutos en Instagram que acumula decenas de miles de reproducciones. Su autora, es una joven de solo 20 años, Fama Fedior. Una mujer negra, que se siente tan senegalesa como gallega, que ha querido poner a muchos los puntos sobre las íes.

Fama narra es esa grabación situaciones que vive en su día a día que denomina «microrracismos». «Me preguntan si me quemo con el sol. Claro, es que tengo piel, les digo. En la universidad, el profesor te pregunta si hablas español. Pues la verdad es que no viene a nada. Tampoco puedes hacerle a un negro el típico comentario de 'hueles a negro'. Pero, de verdad, ¿cómo huele un negro?». Estas son solo algunas de las arrolladoras frases que dice Fama, que aclara que esa grabación no vino motivada por el conflicto que se está viviendo estos días en Estados Unidos. Ella lo publicó el 24 de mayo, pero sus visualizaciones no dejan de multiplicarse.

«La verdad es que el vídeo tiene comentarios de personas que me apoyan y de otras que dicen que me invento las cosas y me hago la víctima», dice resignada. Y es que Fama asegura que quiso hacer ese relato no para denunciar su situación. «A mí me da igual, soy fuerte, pero veo a gente de mi entorno a la que le afecta. Por ejemplo, a mis hermanos», dice. El detonante fue una escena cotidiana. Una cartera que llegó a su domicilio y le pidió el pasaporte. «Yo le dije que tenía DNI. ¿Por qué no iba a tenerlo? Me dijo: 'vosotros normalmente no estáis legales y lleváis el pasaporte. La verdad es que no discutí porque no vale la pena, pero no es algo nuevo. Me ha pasado al hacer la matrícula en la autoescuela o ante cualquier gestión. ¡Muchos se sorprenden cuando saco el DNI!», dice entre risas.

Gallega de pro

Fama Fedior se siente tan gallega como senegalesa. Llegó a A Coruña cuando solo tenía seis años. Toda su familia se trasladó a Galicia para trabajar. Es la mayor de cinco hermanos. Ellos ya nacieron en la comunidad. «Mis hermanos no han vivido en Senegal. Son de aquí. ¿Qué quiere la gente que le contesten cuándo le preguntan? Ellos les dicen que son de A Coruña y la gente les insiste: 'no, no, no. ¿Tú de dónde eres? Les hacen sentir que su identidad no es la verdadera». Ella está curada de espanto en ese sentido y cree que su ciudad es «uno de los sitios donde menos racismo hay. Sí conozco situaciones graves que le han pasado a familiares en otros puntos de España. Aquí hay una gran comunidad de senegaleses, pero es verdad que hay cosas que nos molestan, que no tenemos que encajar». Una de ellas es que le llamen «negrita». «Si tú eres blanca, yo te digo que eres blanca. Yo soy negra, ¿qué pasa? El problema es que se suaviza porque la palabra negra tiene connotaciones malas. Yo lo soy. Me lo dices y no pasa nada». Todo esto asegura que le pasa, sobre todo, con la gente mayor. Y con mayor se refiere a adultos, «te hablo de gente de 40 años».

«Muchas veces notas cómo te acercas a alguien y se aparta. No soy tonta, sé por qué lo hacen. Lo que más me fastidia es que algunas mujeres se agarren el bolso», lamenta. A Fama, le ha pasado incluso, como relata en el vídeo, la situación de empezar una relación con alguien, pero que tenga reparos. «Un chico me dijo, podemos tener algo, pero no se lo digas a nadie. Mis amigos me van a vacilar».

Fama es una universitaria más. Estudia Gestión Industrial de la Moda en la UDC y quiere ser compradora internacional. «Yo estudié en un colegio privado y mis amigas me han dicho que, cuando llegué, a sus padres no les gustaba que anduviesen conmigo. Los propios directores dijeron que era la primera negra del colegio y que a muchos padres no les había parecido buena idea. Cuando me vino a buscar mi madre por primera vez al colegio, no concebían que fuese la madre de una alumna. Pensaron que era una asistenta. Y eso molesta: que las cosas se den por hecho».

Abrumada por la repercusión de su vídeo, ella sigue defendiendo sus argumentos con firmeza y con un marcado acento gallego. «Hay quien me pregunta: '¿cuánto tiempo llevas en España?' ¿Qué bien hablas español?'. También me dicen que no se me nota el acento africano. '¿Pero sabe la gente cuántos idiomas se hablan en África?'. Que lo diga la gente mayor aún tiene un pase, pero la gente de mi edad...», sentencia Fama.