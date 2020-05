«Llegamos a pensar que no podríamos volver, somos unos afortunados»

0

La Voz de Galicia David García

A Coruña / La Voz 31/05/2020 16:39 h

Después de más de doce horas de viaje en avión de Chile a Madrid, otras dos horas y media para salir del aeropuerto de Bajaras y un traslado en coche hasta Galicia, cuatro alumnos de la Universidade da Coruña que estudiaban en el país latinoamericano pudieron regresar a sus casas junto a sus familias después de más de dos meses intentándolo. «Llegamos a pensar que no podríamos volver, hay gente que todavía no pudo y les están cancelando los vuelos de julio. Estaba muy difícil, somos unos de los pocos afortunados», explica María García, una de las estudiantes que, junto a Claudia Varela, Iván Vidal y Enrique de Esteban cursaban asignaturas de Administración y Dirección de Empresas en Chile en un intercambio bilateral dentro del doble grado que estudian con Derecho.

«Estamos muy cansados pero muy contentos por estar con nuestras familias», dice María, quien reconoce que llegaron a pensar que no podrían regresar por todas las dificultades que encontraron para el regreso y sin claridad por parte del consulado español en Chile. «En todo este tiempo creíamos que no iba a salir, decían que estaba confirmado pero no era seguro», asegura María, quien junto a sus compañeros estuvo comprobando desde hace semanas que el vuelo que salió ayer efectivamente iba a operar. Finalmente, les confirmaron que saldría y por eso descartaron la otra opción que les ofrecían, que era trasladarse a Sao Paulo, coger un avión a Frankfurt y desde allí otro a Madrid. «Esa era nuestra otra opción si esta no salía», indica.

Ante la incertidumbre de estos meses, los cuatro jóvenes hicieron noche en el aeropuerto de Santiago de Chile por «temor al overbooking». «No hubo control de temperatura ni nada, estaba medio vacío pero había filas enormes sin respetar las medidas de seguridad», destaca María, quien relata que al bajar del avión en Madrid les metieron en un autobús «a todos juntos» para ir a la terminal, en dónde les controlaron la temperatura y tuvieron que firmar un documento comprometiéndose a respetar la cuarentena.

Ahora podrán estar con sus familias, aunque con restricciones. «Es una situación un poco agridulce porque no podemos tener contacto directo por el riesgo de contagio, pero por fin podemos estar con ellos», explica María, quien como el resto de compañeros mañana tiene un examen para el que casi no estudiaron.