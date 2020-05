Feijoo: «Galicia ten que ter a seguridade de que os rebrotes doutras comunidades non nos van contaxiar»

0

La Voz de Galicia Elisa Álvarez

Santiago 31/05/2020 15:58 h

Uno de los recientes compromisos de Pedro Sánchez a las comunidades autónomas es que a partir de la fase 3, en la que Galicia entraría el día 8 de junio, los presidentes autonómicos serán la autoridad competente como representantes del Estado, por lo que podrían asumir la gestión de la pandemia que hasta ahora se ha hecho desde el Ejecutivo central. A la espera de que se conozca el texto de esta cogobernanza y de la fase tres, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, afirmó ya que la primera medida que tomará será permitir la movilidad entre las cuatro provincias, una reivindicación que lleva haciendo desde hace semanas.

Galicia presentará mañana lunes su candidatura para pasar a esta fase 3, «e se a Xunta asume a responsabilidade tomará a decisión de recuperar a mobilidade dentro das catro provincias, entre as sete cidades e entre todos os concellos galegos», afirmó Feijoo tras la última conferencia de presidentes celebrada este domingo.

Hay que recordar que el estado de alarma todavía se mantendrá hasta el 21 de junio, por lo que esta decisión estará condicionada por las competencias que se permitan asumir a las comunidades, y que se aclararán en un par de días cuando se publiquen las condiciones de la fase 3.

Además de garantizar esta movilidad por toda la comunidad, la Xunta reiteró al Gobierno de Sánchez que permita la movilidad administrativa con Asturias y la transfronteriza entre Galicia y Portugal, no solo entre Tui y Valença sino también entre otros puntos como Verín y Chaves o Tomiño y Vila Nova da Cerveira. La situación epidemiológica entre las tres áreas -Galicia, Asturias y Portugal- es similar, por lo que Feijoo no ve motivo para impedir estos desplazamientos.

En donde no ve con tan buenos ojos la movilidad el presidente de la Xunta es entre comunidades que están en distintas fases, o bien con la futura llegada de turistas. En este sentido lamentó tener constancia desde algún concello «dunha notable presenza de persoas que veñen doutras comunidades», un tema preocupante, y causa de la extensión de la pandemia a finales de febrero y principios de marzo.

Aunque Galicia recupere la cogobernanza a partir del 8 de junio, Feijoo entiende que la movilidad entre comunidades y de otros países debería ordenarla el Gobierno central. Para ello pide que haya protocolos claros y comunes y que se garantice información sanitaria de las personas que vienen de otros países.

Plan ante un posible rebrote

Todo esto está relacionado con la necesidad de contar con un plan nacional ante un posible rebrote, que Galicia reclamó en el encuentro de presidentes. La comunidad gallega cuenta con el suyo propio pero es necesario uno a nivel estatal, en el que se defina qué es un rebrote, con cuántos casos se considera, cuándo debe activarse una alerta epidemiológica o durante cuántos días consecutivas debe haber contagios para que se califique como rebrote.

El ingreso mínimo vital centró parte del encuentro entre dirigentes, sobre todo después de que País Vasco y Navarra, y probablemente Cataluña, hayan conseguido gestionar esta renta que al resto de comunidades no se transferirá. Para la Xunta, por una cuestión de «respeto, justicia e igualdad», todas las autonomías deberían gestionar este ingreso mínimo, más aún cuando las autonomías llevan años -en concreto Galicia 29- asumiendo una ayuda similar, en el caso de Galicia la Risga. Permitir que unas comunidades lo hagan y otras no no tiene para Feijoo más explicación que un interés político.

Otro de los temas reiterados en las últimas reuniones es conocer los criterios de reparto de los 16.000 millones de euros que el Gobierno dará a las comunidades. Galicia lleva semanas pidiendo conocer estos criterios pero siguen sin aclararse. Ahora que la Unión Europea ha anunciado además un plan de 750.000 millones para recuperar las economías más afectadas por el covid-19, de los que 140.000 vendrían a España, Feijoo ha solicitado, como la mayoría de los presidentes autonómicos, un nuevo fondo que puedan cogestionar las comunidades, que son las que asumen el cien por cien del gasto sanitario, así como casi la totalidad del gasto educativo y social.

Respecto a la situación de Alcoa tras el anuncio del cierre de la planta de aluminio primario en San Cibrao, que afectará a más de medio millar de trabajadores, el presidente de la Xunta reclamó a Sánchez que utilice esos fondos de recuperación económica en una empresa que fue considerada como servicio esencial durante la pandemia. No se entiende, apuntó el titular del Ejecutivo gallego, que se relance el sector comercial, automovilístico o turístico, y que no se usen estos fondos para la industria, cuando la planta de Alcoa es la única de aluminio primario de España.

Protocolo educativo

Finalmente, entre las peticiones de la comunidad gallega en la última conferencia de presidentes destaca también la necesidad de que se haga un protocolo educativo único para todas las etapas de la enseñanza, desde las escuelas infantiles hasta las universidades. «A maioría dos presidentes dixemos que non é lóxico o que se está a producir agora sen ningún protocolo, porque podemos aumentar o fracaso escolar, baixar os valores de PISA e provocar desigualdades entre comunidades».