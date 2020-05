Las dudas éticas sobre el uso de apps para rastrear contagios de coronavirus

0

31/05/2020 13:32 h

El Gobierno francés lanza esta semana la aplicación StopCovid, que permitirá alertar al resto de usuarios si el Bluetooth de su teléfono ha estado en contacto con el de una persona que haya dado positivo. El lanzamiento llega acompañado de polémica y de la oposición de los defensores de los derechos civiles, que ven en ella un riesgo para las libertades individuales.

El Ejecutivo francés defiende que la app no aporta nada más que ventajas en la lucha contra la pandemia, que por el momento deja 28.700 muertos en Francia. StopCovid alerta automáticamente a las personas cuyo Bluetooth haya estado a menos de un metro durante un tiempo superior a 15 minutos con una persona que haya dado positivo en covid-19 para que se hagan la prueba. «Es una herramienta importante de protección personal y colectiva. Responde a un imperativo sanitario, pero también social: hacer todo para evitar un resurgimiento de la epidemia», dice el secretario de Estado de la Economía Digital, Cédric O.

StopCovid estará operativa desde este próximo martes, día del inicio de una nueva fase de la desescalada en Francia, y ha obtenido la aprobación del Parlamento y de la Comisión Nacional de Informática y Libertades (CNIL), encargada de velar por la protección de datos en Francia.

Sin embargo, desde que se anunció su puesta en marcha a principios de abril ha sido foco de críticas, a pesar de que el Gobierno asegura que será imposible conocer la identidad del usuario o geolocalizar dónde ha estado y que su utilización se mantendrá voluntaria y limitada a la duración de la pandemia.

Lo oposición es, sobre todo, ética: «Nunca hay garantías al 100 %», dice a EFE Anne-Sophie Simpere, experta de la ONG Amnistía Internacional en la defensa de las libertades. «Cada vez que se implantan medidas que restringen los derechos cuesta volver al mismo nivel de protección que antes. ¿Por qué no usarla después contra la gripe o con otro argumento?», señala.

También surgen dudas sobre hasta qué punto el consentimiento es voluntario. «Existe el temor a una fuerte presión social. A que se diga: 'Si no lo haces por ti, hazlo por tus conciudadanos'», resume la vicepresidenta de la LDH, Maryse Artiguelong. Eso puede llevar a posibles discriminaciones contra quienes se resistan.

Francia está dividida. Un 55 % de la población no se descargará la app, según un sondeo publicado este fin de semana por Le Figaro y solo el 19 % está plenamente convencida de sí utilizar StopCovid para frenar la pandemia.

La OMS alertó esta semana de la incerteza de la eficacia de este tipo de aplicaciones. La organización recomienda que su uso se limite y que se minimice al máximo la recogida de datos. También el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades afirma e su informe sobre el rastreo de contactos durante la pandemia que las aplicaciones móviles pueden servir como complemento, pero que el método principal de rastreo debe ser manual.

«Impulsarla ha sido una falsa buena idea», concluye el presidente de la Comisión Nacional Consultiva de los Derechos Humanos (CNCDH), Jean-Marie Burguburu. Y no solo por cuestiones éticas, sino también por la verdadera utilidad de su utilización, ya que para que funcione realmente es necesario que se la descargue el 60 % de la población y sin embargo, en Corea o Singapur apenas el 30 % de los habitantes utilizaron aplicaciones de este tipo.

Y no solo eso. También han surgido dudas sobre la capacidad técnica y el uso del Bluetooth para los rastreos. «Su problema es la calibración. Su potencia para calcular la distancia dependerá de la marca y del modelo del teléfono», explica el jefe del Laboratorio de Informática Fundamental de la Universidad de Orleans, Benjamin Nguyen. Así que StopCovid podría no solo no detectar positivos, sino crear alarma innecesaria y además contribuir a la presión sobre el sistema sanitario. Y tener el Bluetooth activado permanentemente facilita el pirateo de datos.

Entre las alternativas están una mayor prevención y pedagogía para que se respete la distancia social, una comunicación clara para evitar confusiones sobre la eficacia de las mascarillas o favorecer la investigación médica.