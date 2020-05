A Casa de Rosalía reabre ao público o vindeiro martes

Abrirá co seu horario habitual pero non realizará, polo momento, visitas de grupos escolares nin colectivos de adultos

La Voz de Galicia

padrón / la voz 30/05/2020 05:05 h

A Casa-Museo de Rosalía de Castro, en Padrón, reabre ao público o vindeiro martes, despois de máis de dous meses pechada a causa da alerta sanitaria. A fundación que leva o nome da poeta está a ultimar as medidas de seguridade e de hixiene precisas, que suporán unha redución do aforo e algúns outros cambios.

Deste xeito, o museo abrirá co seu horario habitual pero non realizará, polo momento, visitas de grupos escolares nin colectivos de adultos, polo que tampouco haberá visitas guiadas. Ademais, todas as instalacións serán desinfectadas a diario. Si admitirá a visita en grupo dun mesmo núcleo familiar de convivencia, ata un máximo de cinco persoas. Deberán facer uso de máscaras, gardar as distancias de seguridade e empregar o xel hidroalcohólico que hai na recepción. Non se permitirá tocar ningún obxecto ou moble do interior.