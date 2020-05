Paula Vázquez celebra el ingreso mínimo con polémica: «Si queréis ver lo cobardes que son los fascistas que están en contra, probablemente escupan su bilis aquí abajo»

0

30/05/2020

La aprobación este viernes del ingreso mínimo vital fue aplaudido por numerosas personalidades españolas. Una de ellas ha sido la presentadora gallega Paula Vázquez, quien no dudó en publicar un tuit para mostrar su alegría por este avance en los derechos sociales. No obstante, en su publicación no se muerde la lengua y ya augura las reacciones ofensivas que iba a suponer esta celebración.

[[@twitter::https://twitter.com/PaulaVazquezTV/status/1266501101941075969]]

Vázquez indica en el tuit que «si queréis ver lo cobardes que son los fascistas que están en contra, probablemente escupan su bilis aquí abajo, pero sin dar la cara». Una afirmación que decidió acompañar con una foto suya para afirmar: «Esta es la mía cuando pienso que os quedan 4 añitos o más».

Las reacciones no tardaron en producirse y su nombre se colocó como una de las principales tendencias de la red social. Algún usuario incluso le llegó a recriminar que se les llamara «analfabetos» a las personas de derechas.

Hola Paula Vázquez, me han dicho que has llamado analfabetos a los que votamos a partidos de derechas.



Tengo dos carreras (derecho y ciencias políticas), un posgrado en historia árabe y estoy haciendo un máster de acceso a la abogacía.



¿Y tu que tienes? — Mazzinguerzetta 🖤🇪🇦 (@Mazzinguerzett1) May 30, 2020

También se encuentran mensajes como el de «la limosna no es la solución», «me encantan los progres ricos» o insultos para hacer visible su descontento por la decisión del Gobierno.

Hija mía, si la mayor fascista eres tú, aunque disfrazada de socialcomunista (que viene a ser lo mismo)



Por cierto, has hecho alguna donación de tu extenso patrimonio a favor de los necesitados?



Ah, no. Que las donaciones personales sólo las hacen los fachas — Halcón Ibérico 🖤 (@halconiberico) May 30, 2020

Sin embargo, la gran mayoría de respuestas han sido para aplaudir la opinión de la presentadora de programas como Fama a bailar o El puente. Algunos le daban la razón sobre las cuentas falsas que afirman que tiene el partido de Abascal.

El día que Twitter haga limpieza de Bots, algunos se quedan con menos favs que días cotizados tiene Abascal en el mercado laboral. — Panik (@Panik81) May 30, 2020

A nosotras, las feministas nos atacan por el simple hecho de abrir la boca. Les jode que tengamos voz y voto, les jode que no vivamos a su imagen y semejanza, les jode que tengamos opinión. Pues lo sentimos machirulos , pero no nos vais a callar. Mi total apoyo a Paula Vázquez. — VILLA 🔻 (@VillaverdeMu) May 30, 2020

▪Críticas a Paula Vázquez por "ser rica" y estar a favor del Ingreso Mínimo Vital, precisamente lo que demuestra eso es que a pesar de que a ella no le beneficia está a favor de una medida que mejora la vida de mucha gente.



👉🏼Eso es ser de izquierdas. — Andrés 🔻 (@And89_3) May 30, 2020

Ante tal revuelo, Vázquez ha publicado un nuevo tuit con un vídeo que hace alusión a los nazis y su forma de negar el fascismo.