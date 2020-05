La hija de la periodista Adela González muere con tan solo ocho años

0

Redacción 30/05/2020 10:28 h

Con tan solo ocho años la hija de la periodista Adela González, conocida a nivel nacional por ser la sustituta durante varios años cuando de Mamen Mendizábal al frente de Más vale tarde, ha muerto de cáncer. Ha sido la propia periodista, que en el 2016 regresó a su País Vasco natal para ponerse al frente junto a Ion Aramendi del programa ¡Qué me estás contando!, la que ha dado la noticia en su cuenta de Twitter para agradecer las numerosas muestras de cariño recibidas. «Estamos abrumados por tantas muestras de cariño ante la pérdida de nuestra niña, nuestra sirenita. Queremos agradecer a todos l@s espectadores que me han enviado su cariño porque, después de tanto tiempo, me consideran parte de su familia», comenzaba.

La presentadora ha querido agradecer a una larga lista personas y entidades su cariño ya apoyo en estos difíciles momentos, entre ellos sus compañeros de Radio Euskadi.

«Gracias a todos y cada uno de mis compañeros de #K2000 @GrupoMEDIAPRO por todas las atenciones y ayuda. Por ese cariño infinito y diario de @arrigc y @limugar cada día, cada día, durante estos dos penosos años...y los que vendrán. Gracias a mi otra gran familia televisiva @atresmediacom y @laSextaTV y a todos mis compañeros de @sextaNoticias, @SextaNocheTV, @_InakiLopez_ y @andrearopero, @lasextameteo, @DebatAlRojoVivo, con #Ferreras, @ObjetivoLaSexta, @_anapastor_ y @MVTARDE por tantos mensajes de cariño», proseguía.

«Gracias a todo el equipo de oncología infantil y radioterapia de @GurutzetakoOsp por el cariño inmenso y las atenciones recibidas para Andrea y toda la familia. A tod@s: medic@s y enfermer@s, auxiliares, celadores, limpieza. Gracias también al equipo de onco del @VHIO @vallhebron. Tantas horas de hospital no hubieran sido tan llevaderas sin el apoyo de los talleres diarios de @aspanovas y sus encantadores voluntarios. Gracias infinitas por el cariño constante de @hospi_la. Besos para @FundAladina y @fpdeseo», añadía.

«Gracias a tantos y tantas amigas pendientes de cada ciclo, de cada ingreso, de cada subida y bajada de defensas. El abrazo para tantos padres y madres de guerreros que se fueron como #Hugo @Juanra510 o #Ian y para los q afortunadamente siguen en la batalla cruel contra el #cáncer», proseguía, para finalizar rogando más inversión para investigar esta enfermedad. «Y por último, habrá menos días de dolor cuánta más #investigación haya contra el #cáncer y eso supone #inversión en lo que verdaderamente importa, la vida».

«Gracias a la doctora #juguetes y su equipo de cirugía por el gran milagro de septiembre de 2018 que hizo posible que la despedida de mi niña haya sido dos años después y no entonces. Gracias al equipo de la UCIP por sus desvelos. Gracias @osakidetzaEJGV», continuaba Adela González dando las gracias.

Numerosos compañeros de profesión le han mostrado su cariño y su pesar por su prematura pérdida. Entre ellos Iñaki López, presentador de La Sexta Noche, que lamentaba que las restricciones impuestas por la crisis del coronavirus le impidieron desplazarse al País Vasco para acompañar a Adela González y a su familia en tan duro trance. «La situación sanitaria me ha impedido subir. Pero hoy más que nunca y más que nada en este mundo me hubiera gustado estar en Bilbao para acompañar y darle un abrazo a una de las personas que más quiero y más me ha enseñado en este mundo. Te queremos @addelagonzalez», escribía en su cuenta de Twitter.

La situación sanitaria me ha impedido subir. Pero hoy más que nunca y más que nada en este mundo me hubiera gustado estar en Bilbao para acompañar y darle un abrazo a una de las personas que más quiero y más me ha enseñado en este mundo.

Su pareja, la periodista de El Intermedio, Andrea Ropero, también le dedicaba unas emotivas palabras de cariño a Adela González: «Esta maldita crisis nos impide estar ahí, a vuestro lado....pero os mandamos el abrazo más grande. Te vamos a echar mucho de menos, princesa. Os adoramos @addelagonzalez».

La periodista Pilar García Muñiz, de Cope, le enviaba un cariñoso mensaje: «Qué tristeza leer tu mensaje Adela. Qué injusta es la vida, joder. Os mando el mayor de los abrazos». Ella pasó por una tragedia en su vida no hace mucho tiempo, cuando perdió a su marido repentina, el también periodista Pedro Roncal, a los 54 años en el 2018.

También otros como Miguel Ángel Idígoras, Sandra Sabatés o Ion Aramendi, compañero suyo en la televisión vasca.

