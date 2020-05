Tres residencias dejan de tener casos activos al curarse los últimos contagiados

En el asilo de Ribadavia no quedan casos de contagios por coronavirus

Ourense 29/05/2020

Las residencias de Nogueira de Ramuín, la San Cosme de Rubiá y el asilo Nosa Señora dos Anxos de Ribadavia ya no tienen casos de coronavirus entre sus residentes. La curación de los tres mayores que eran positivo en los últimos días deja a los tres centros libres de casos covid. No son las únicas altas en este tipo de instalaciones, puesto que en el centro San José Hermanitas de Ourense han dado negativo otros dos mayores. Quedan pendientes de curación todavía otros dos usuarios del centro, de los cuatro casos que hay activos en la provincia: junto a un usuario de Divino Maestro y otro en DomusVi, ambos situados en la ciudad de As Burgas. En cuanto al personal, en las residencias de mayores están pendientes de curación 21 trabajadores: 12 de Nuestra Señora de la Esperanza, 4 de San José Hermanitas, 2 de Divino Maestro, 2 de Galisenior y 1 de Castro Caldelas.

Las altas en residencias son parte de las 7 registradas en el área sanitaria de Ourense, Verín y Valdeorras en las últimas horas. Ya son 1.777 las personas curadas, aunque sigue habiendo contagios. Dos ourensanos han dado positivo. Son parte de los 89 casos activos que hay actualmente en la provincia, de los cuales 82 están en sus casas. Hay 7 personas hospitalizadas, 5 en el CHUO y 1 en el comarcal de Valdeorras. En el hospital de Verín ya no quedan pacientes positivos, después de que diese negativo la última persona ingresada por coronavirus.

Los 89 casos activos del balance del viernes 29 significan que la provincia de Ourense suma 4 días con la curva en bajada, después de que el pasado lunes hubiese un repunte de casos tras 26 jornadas de caída en el número de contagiados.