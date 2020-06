Agárdase un previsible impacto do covid-19 en relación á recadación fiscal dos concellos

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

Ourense 01/06/2020 05:00 h

Profesionales de la Rede Localis, coordinada por Alberto Vaquero, profesor de la Facultade de Ciencias Empresariais e Turismo del campus de Ourense, señalaron este viernes que «os concellos galegos seguen dependendo excesivamente para o seu funcionamento das transferencias doutras administracións públicas e isto pode traducirse, en caso dun recorte orzamentario por parte destas entidades polas consecuencias dos efectos da COVID-19, nunha diminución da súa capacidade de gasto».

Es el fruto de un análisis del Observatorio Municipal Galego, que indica que «a caída do PIB, o aumento do déficit público e a caída da recadación, tanto a nivel estatal como autonómico, suporán, con toda probabilidade, un recorte das transferencias que viñan recibindo os gobernos locais do resto de administracións públicas, así como da súa participación nos tributos». Desde la Rede Localis avisan de que «é imprescindible que o Goberno central e o autonómico permitan aos concellos executar partidas naqueles gastos que se consideren máis necesarios para paliar a mala situación económica na que se quedaron moitas familias e empresas».