Save the Children busca fondos para ayudar a tres mil niños

La Voz de Galicia Luís Pousa

29/05/2020 18:17 h

«En la emergencia sanitaria los niños y las niñas no han sido un grupo de riesgo, lo que ha llevado a que no hayan estado realmente en el foco de las decisiones. En España los hogares con hijos a cargo son los más vulnerables. Ya lo eran antes de esta emergencia, y el impacto de la crisis ha actuado como un enorme amplificador y acelerador de su vulnerabilidad». Así de tajante se expresó ayer Andrés Conde, director general de Save the Children, en la comisión de reconstrucción del Congreso. Mientras los diputados se enzarzan en discusiones y distracciones, los problemas de algunos niños no dejan de crecer. «Ningún partido ha defendido de manera contundente a la infancia y a las familias en situación de pobreza», remachan desde Save the Children.

Para llegar allí donde las Administraciones no aparecen, desde la organización han puesto en marcha un proyecto que trata de abarcar los diferentes ámbitos en los que ha hecho mella la pandemia. Desde la oenegé se trabaja en aspectos como el refuerzo educativo, facilitando tablets y acceso a Internet a aquellos hogares con mayores carencias, o la atención a los niños migrantes sin familia en España.

En esta primera fase, se envían cestas con alimentos básicos cuatro veces al mes a más de 1.000 familias del programa. También se realizan transferencias de efectivo a quienes más lo necesitan: 100 euros al mes por cada niño o adolescente. Más de 1.800 hogares las están recibiendo.

Se trata, además, de paliar los efectos psicológicos que esta situación tiene sobre los pequeños y su entorno, con un servicio de atención psicoterapéutica a 188 niños, adolescentes y sus padres.

Para ampliar estas ayudas y atender a tres mil niños, Save The Children busca ahora fondos para un nuevo programa que se prolongará hasta el 15 de septiembre. La oenegé quiere incrementar la asistencia social y económica a las familias, y promover el refuerzo educativo durante todo el verano, para reducir la brecha de cara ya al próximo curso.

Iberia, Vueling y Aena ofrecen 100.000 billetes gratis para sanitarios este verano

Iberia, Vueling y Aena se han unido para rendir homenaje a las personas que están trabajando en hospitales, centros sanitarios y residencias de mayores durante la crisis del covid-19: médicos, enfermeros, auxiliares, celadores y personal de limpieza y de transporte sanitario. «Es hora de cuidar a quienes más nos cuidan», explican los responsables de las compañías.

El Grupo Iberia —del que forman parte Iberia, Iberia Express e Iberia Regional Air Nostrum— regalará 25.000 billetes dobles (incluidas las conexiones entre las tres compañías), Vueling otros 25.000 billetes (también dobles), y Aena se hará cargo de las tarifas aeroportuarias para que estas personas, que han estado en primera línea durante los meses más duros de la pandemia, puedan ahora visitar a sus familiares, disfrutar de un merecido descanso y recuperar fuerzas.

Toda la oferta de destinos de estas aerolíneas en España y el resto de Europa, unos 70, estará a su disposición. Los sanitarios podrán viajar entre el 22 de junio y el 30 de septiembre, y hacerlo acompañados de la persona que elijan.

La inscripción para beneficiarse de estos billetes gratuitos se realizará en www.iberia.com o en www.vueling.com, a partir del 1 de junio por la mañana y hasta que se agoten, o hasta el 15 de junio como máximo. En las páginas web de Iberia, Vueling, Iberia Express y Aena se encontrará toda la información sobre la solicitud y cómo acreditarse para recibir estos billetes.