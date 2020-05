Marlaska niega que nadie de su ministerio pidiera el informe de la Guardia Civil al coronel De los Cobos

0

La Voz de Galicia Gonzalo Bareño

Madrid / La Voz 29/05/2020 17:53 h

El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha negado durante una comparecencia en el Senado que el Gobierno llamara al coronel Diego Pérez de los Cobos para pedirle el informe de la Guardia Civil entregado a la jueza que investiga la manifestación del 8M por un presunto delito de prevaricación administrativa. «Ni yo, ni nadie del ministerio, ni de la dirección de la Guardia Civil ha solicitado al coronel Pérez de los Cobos ni el informe ni el contenido del informe», dijo de forma categórica ante las preguntas del portavoz del PP Fernando Martínez-Maíllo, negando así la versión de los hechos difundida desde el propio entorno del coronel destituido.

El ministro justificó el cese de De los Cobos y los cambios en la cúpula de la Guardia Civil diciendo que «los funcionarios deben mantener la imparcialidad, neutralidad y confianza y los políticos la no injerencia». «Cuando se forman equipos hay libre designación. Si lo hace el PSOE se ve algo extraño. Si lo hace el PP es eficacia y eficiencia», ha sostenido. Aseguró además que toda la remodelación de los mandos de la Guardia Civil ha sido diseñada por la directora general de la Guardia Civil, María Gámez. Respecto al ex número dos del cuerpo, Laurentino Ceña, que renunció a su cargo en protesta por el cese de De los Cobos, afirmó que fue él quien decidió jubilarse el 2 de junio tras cumplir los 65 años, aunque podría haber seguido en el cargo. «Las razones por las que ha dimitido antes no las discuto», añadió.

Marlaska se enfrentó de nuevo al acoso parlamentario por parte del PP y de Ciudadanos, pero también de los independentistas catalanes de ERC y JxCat, que le reprocharon que no actuara contra el coronel Pérez de los Cobos tras su papel en la jornada del referendo ilegal de Cataluña y sí lo haga ahora cundo sus informes apuntan contra el Gobierno.El portavoz del PP, Fernando Martínez-Maíllo, exigió la dimisión del ministro por haber «interferido en una actuación judicial que afecta a su propio ministerio». Culpó a Marlaska de haber pedido a Pérez de los Cobos que «cometiera un delito» y de haber puesto «en una crisis gravísima a la Guardia Civil», por lo que su dimisión debería ser «inmediata».

El portavoz del PP preguntó al titular de Interior, sin obtener respuesta, si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le llamó para pedirle el informe que se iba a entregar a la jueza que investiga la manifestación del 8M por una presunta prevaricación administrativa ante el riesgo de contagio, y si le ordenó después que cesara al coronel. El portavoz de Ciudadanos, Francisco Alegre, exigió también la dimisión del ministro por su actuación en este caso.