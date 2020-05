Ausencias y vacío entre colores y dibujos

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia María Doallo

Ourense 30/05/2020 05:00 h

El ourensano Marcos Viso lo ha vuelto a hacer: sus ilustraciones acompañadas de pequeños textos consiguen inundar de sentimientos el corazón de quien se anima a descubrirlas. En su nuevo trabajo, que acaba de ver la luz, el álbum ilustrado O meu baleiro, el artista realiza un viaje intimista por el concepto de la muerte. «Quixen traballar nese baleiro, na perda, na rotura do noso sistema de confort... e o que respondía a todos eses conceptos era a morte», explica. Surgió hace más de año y medio y sin embargo el tema a tratar parece íntimamente ligado a la actualidad, en plena crisis del coronavirus. «Eu teño algo dentro, coma todos os creadores, que non xestiono moi ben e de aí que utilice o arte para sacalo fóra. Comecei a colgar pequenos anacos no meu Facebook e ao final a idea colleu forma», admite. Un libro para todos los públicos, dirigido especialmente a los niños por su delicadeza y dulzura. «Intentei dotar aos debuxos de docilidade, doulle moitísimas voltas a todo así que non teñen nada que ver a cando comecei a facelos. Non creo nas etiquetas, son dos que pensa que os cativos deben estar expostos a todo tipo de arte sempre que eles queiran. Eu intento facer sempre literatura, usar a creatividade, xogar co texto e coa imaxe, pero non adoutrinar. Os libros son ferramentas, non manuais e agardo que este poda axudar ou facer desfrutar a alguén, iso xa sería dabondo», cuenta Marcos. Y no cabe duda de que lo hará.