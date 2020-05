Más de 6.500 vecinos de Torrejón participan en la primera jornada de tests masivos a la población

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

Redacción 29/05/2020 22:04 h

Más de 6.500 vecinos de Torrejón de Ardoz han participado hoy en la primera jornada del test serológico masivo de coronavirus que el Ayuntamiento está desplegando en la ciudad y que a lo largo de esta mañana ha convocado, de manera voluntaria, a los habitantes cuyo primer apellido comienza por la letra A, informa Europa Press.

Según ha explicado el consistorio en un comunicado, el estudio proseguirá mañana con los vecinos con apellidos que empiecen con las letras B, C y D; que tendrán acceso a las pruebas que se realizan en las diez carpas instaladas. Se prevé que la campaña de análisis se prolongue hasta el miércoles y que los resultados se puedan tener en menos de 48 horas.

Así lo ha expuesto el director de Operaciones de Ribera Salud, José David Zafrilla, quien ha expuesto que el objetivo de este estudio, que arranca este viernes y se prolongará previsiblemente hasta el miércoles, es determinar el impacto del virus --identificando a quienes tengan anticuerpos contra él-- y localizar a aquellos que estén contagiados y puedan ser focos de transmisión, logrando así «evitar al máximo la circulación del Covid de manera comunitaria».

Este estudio determina si existen anticuerpos IGG e IGM, los primeros vinculados con la inmunidad y los segundos con «el momento de estado agudo de la enfermedad». En esta campaña los vecinos de Torrejón han sido citados en orden alfabético al recinto ferial donde se extrae la sangre, a los mayores de 16 por vía venosa y a los que tienen entre 1 y 16 años por un pinchazo en el dedo.

La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid autorizó este jueves a Torrejón a realizar el estudio serológico a su población para el cual la administración local ha adquirido 150.000 test, ante lo que el consistorio señaló que, aunque la participación es voluntaria, es «altamente recomendable».

Requisitos

Para formar parte de los tests es «imprescindible» acudir con el DNI y adjuntar impreso el consentimiento informado publicado en la web del Ayuntamiento. Así, el ciudadano que acuda a realizarse el test podrá ir acompañado de sus hijos menores de edad o menores de edad bajo su tutela, para realizarse el test en ese momento a todos ellos, con independencia del apellido. Además, ha añadido que se deberá acudir con mascarilla, que no es necesario el ayuno y que no están permitidas las mascotas.

Tras concluir la toma de sangre, alrededor de las 15 horas, comienza el tratamiento de las muestras y el volcado de datos, que esperan poder realizar antes de las 20 horas de cada día para poder suministrar resultados en menos de dos días. A los testados se les reparte un tríptico con consejos de actuación frente al coronavirus, una información que se complementa con la suministrada a la hora de recibir los resultados.

«En el momento actual no se conoce si tener este tipo de defensas significa estar protegido frente a un nuevo contagio por este coronavirus. Un resultado positivo indica simplemente que ha tenido contacto con el virus y en base a los resultados del mismo, se darán una serie de recomendaciones a las personas afectadas», ha remarcado el Ayuntamiento.

Por último, el alcalde de la localidad, Ignacio Vázquez, ha recordado que la localidad fue el «epicentro de la pandemia» en España. «Esta ciudad y este Ayuntamiento somos muy modestos económicamente, pero hemos decidido priorizar el presupuesto municipal en esta actuación, destinando todo lo que se iba a emplear en las fiestas de este año y en otras actividades municipales que se han suspendido. Sin duda será el dinero mejor invertido por la gran preocupación que ha generado en nuestra ciudad, como en toda España, y por la necesidad primordial de conocer nuestro estado de salud», ha concluido el regidor.

Además, ha añadido que si con este estudio detectan a personas que tengan el virus y estén asintomáticas para que puedan ser tratadas «inmediatamente y romper así la cadena de contagios, se darán por satisfechos».

Diversos ayuntamientos como Alcobendas, Fuenlabrada, Alcorcón, Pozuelo, Pinto, Coslada o San Sebastián de los Reyes han solicitado también hacer este tipo de estudios epidemiológicos en coordinación con los servicios sanitarios. Los consistorios gobernardos por alcaldes socialistas piden además que estén coordinados por hospitales de referencia o centros de salud.

Simón advierte de que testar a todo un municipio puede malgastar recursos

El director del Centro de Coordinación de Emergencias y Alertas Sanitarias, Fernando Simón, ha advertido de que las comunidades pueden hacer un estudio de seroprevalencia «más detallado» dentro de una investigación, pero que «no tiene sentido que testen a toda la población» porque podría ser «malgastar» o «distraer» recursos.

Durante la rueda de prensa que ha ofrecido este viernes para comentar los datos sanitarios de la jornada, Simón ha señalado que todas las pruebas que se realicen en una región deben ser coordinadas y consensuadas con el Gobierno de la misma, que es el que tiene que valorar «la idoneidad» y la utilidad de los estudios, o si «distraen recursos de allí donde verdaderamente se necesitan».

Simón ha respondido así a una cuestión sobre el estudio masivo que ha comenzado a realizar este viernes el Ayuntamiento madrileño de Torrejón de Ardoz entre todos sus vecinos, y que la Comunidad de Madrid ha autorizado y prevé incorporar los resultados del mismo al estudio de seroprevalencia regional.

«Si las comunidades estiman que son de interés, pues no tengo el mayor inconveniente, pero sí que es cierto que hay que tener mucho cuidado al hacerlo, porque la interpretación (de los resultados) no es fácil, y la gestión de las personas que dan resultado positivo, e incluso negativo, no es fácil», ha añadido Simón.

La iniciativa del Ayuntamiento de Torrejón suscitó esta semana las quejas de algunos municipios de la Comunidad de Madrid, como Móstoles, que pidió que no se discrimine a «pueblos sin capacidad para adquirir test».

Otras localidades como Pinto o Ciempozuelos han pedido al Gobierno madrileño igualdad de trato para los municipios, y que la Comunidad les costee la realización de estas pruebas serológicas.

Por su parte, el Ayuntamiento de Serranillos del Valle ha denunciado «amiguismo» por parte de la Consejería de Sanidad madrileña al permitir a Torrejón realizar estos test, recordando que su municipio denunció la semana pasada que las instrucciones de Salud Pública de la Comunidad le habían impedido realizar un test de coronavirus a todos sus vecinos.

El Ayuntamiento de Alcorcón ha instado a la Comunidad, como administración competente, a realizar test rápidos a los vecinos tras comprobar que la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, «ha cambiado de criterio en este asunto».

Los municipios de Alcobendas y San Sebastián de los Reyes han pedido a la Comunidad la autorización para realizar este estudio de forma conjunta a los vecinos de ambas ciudades colindantes, con 116.000 y casi 88.000 habitantes, respectivamente, para afrontar la desescalada «con un máximo de información y garantías de seguridad y prevención sanitaria»