La Voz de Galicia Javier Becerra

Redacción 07/06/2020 05:00 h

Laura (nombre ficticio) tiene 46 años. Arrastra desde hace 11 años un trastorno obsesivo compulsivo (TOC) de contaminación. «Di a luz y, debido al cambio hormonal, empecé a obsesionarme con entrar en contacto con gérmenes y pasárselos a mi hijo», explica. Jesús tiene 26. Padece también un TOC de higiene. Pero del miedo a contaminarse directamente ha pasado a algo más supersticioso. «Tengo pensamientos que me ensucian y me hacen sentir mal como persona. Siento que el pensamiento está contaminando lo que estoy haciendo y necesito limpiarlo». En ambos casos esta enfermedad mental ha dificultado sus vidas, convirtiéndola muchas veces en un infierno. Y cuando ya habían avanzado en la mejoría, llegó el coronavirus.

«Voy al supermercado y tengo que limpiar las manos. Es como si a un alcohólico le obligasen a beber una copa», explica Jesús. Después de años y años usando guantes y «pidiendo ir al baño varias veces» durante la compra para lavarse, ahora se encuentra con que ya no tiene que disimular. Es más, resulta obligatorio: «Ahora es como si todos tuvieran TOC e hicieran las mismas cosas por las que a mí me miraban raro», ríe con amargura.

En el caso de Laura ha estado encerrada en casa hasta el pasado miércoles. «Solo había ido por mi medicación tres veces. Me dijo mi psicóloga que no podía quedarme en casa para siempre y salí con mi hijo a la calle. Con guantes, mascarillas y protección al 100 %», detalla. De pronto, se refiere a su enfermedad como alguien que le da órdenes: «Dicen que los guantes no son lo más recomendable, pero a mí mi TOC me dice que mejor que los lleves, que cuanta más protección mejor». Y ella le hace caso.

Los dos son víctimas indirectas de toda la situación generada con el covid-19. Su situación ha empeorado en estas semanas. «Con mi comportamiento y las precauciones que tengo que tomar beneficio a la sociedad, pero yo salgo muy perjudicado», evalúa Jesús. ¿En qué sentido? «Llevaba tiempo forzándome a ir al súper y evitar esas conductas. Eran cosas que, en algunos casos, ya había superado. Yo me puse muchas veces guantes de la frutería hasta la caja fingiendo que era un despiste para disimular y ahora me fuerzan a hacerlo».

Lavar las manos con lejía

En la casa de Laura se han incrementado todas las precauciones hasta lo irracional: «Utilizo mucha lejía en mi vida con los problemas que causa en la piel. Ya no sabes la diferencia y dónde están los límites. Lo llevas al tema extremo de las precauciones máximas». Pone un ejemplo: «Me traen la compra a casa. Primero la desinfecto toda con lejía, jabón y guantes. Luego lavo los guantes con lejía. Y cuando termino me lavo mis propias manos también con lejía. Es un horror», concluye angustiada.

En cierto modo, el coronavirus es la versión real de muchas de las irrealidades que flotan en los TOC de contaminación. «Es que ahora te dicen que no agarres el pomo de una puerta, que no te acerques a menos de dos metros y que no me toques, que me puedes contaminar. Hay TOC en donde el que lo sufre piensa que, si no realizas cierta acción, piensas que pueden morir tu padre o tu madre. Y ahora es verdad. Porque si no tomas todas esas precauciones pueden morir, porque estás viendo como se muere la gente». Es una de las macabras paradojas de este momento en el que el peligro verdadero y el imaginario conviven y se confunden en la mente de muchas personas.