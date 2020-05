Un reportero de La Sexta, agredido en directo en una playa de San Sebastián

0

La Voz de Galicia

28/05/2020 12:22 h

Un reportero de La Sexta fue agredido con un palo por un hombre cuando realizaba una conexión en directo en la playa de La Concha para el programa Más vale tarde, que presenta Mamen Mendizábal. El periodista Miguel Ángel Ambrosio estaba en la arena informando de cómo estaba la situación en esa playa, donde aunque el País Vasco está en fase 2, el gobierno vasco no permite el baño. Las altas temperaturas registradas en el norte de España estos días llevaron a muchos ciudadanos a esa zona.

El programa había decidido ya tomar precauciones y el reportero estaba en la orilla solo con un walkie talkie, para no tener problemas con la gente que estaba en el arenal. Mientras el cámara tomaba imágenes de la playa desde el paseo marítimo. En un momento dado en las imágenes se ve cómo un hombre pasea con un palo por la playa hasta que llega hasta junto a él y lo empieza a increpar. Al principio no se veía, pero después el cámara terminó enfocando los empujones, amenazas y agresiones que sufrió el reportero. Mientras Mamen Mendizábal denunicaba en directo el incidente. «¡Qué barbaridad!», aseguraba.

Agresión en directo a un reportero de la Sexta en la playa de Donostia. pic.twitter.com/C3bXpWW5FU — Dr White ☠️ (@PredicadorCrew) May 27, 2020

«Tenemos aquí a un intelectual que con no muy buenas formas está haciendo que me vaya. Aunque me tenga que ir os sigo contando», decía Ambrosio, mientras Mamen Mendizábal añadía: «Quien va con un palo a la playa, malas intenciones tendrá», añadía muy enfadada y perpleja ante lo que estaba sucediendo.

El cámara terminó dejando la cámara en el suelo en plena conexión en directo para acudir a ayudar a su compañero. «Un intento de agresión por contar lo que estaba ocurriendo en la playa. Ese hombre que iba con un palo a la calle que desde el primer momento ha intentado agredirle. Ambrosio, no te calientes que no te hace falta. Tú sí que eres un demócrata y un intelectual. ¡Qué vergüenza!», afirmaba Mendizábal desde el plató.