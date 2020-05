El mercadillo de Salgueiriños se celebró con solo siete de los 65 feriantes autorizados El colectivo gitano no acudirá hasta que se vea "voluntad" de mejorar las condiciones del espacio y se llegue a la fase 3

28/05/2020 14:07 h

El mercadillo de Salgueiriños se celebró con escasa asistencia de compradores y menos aún de vendedores. Solo acudieron tres puestos de verduras y plantas,otros tres de ropa y uno más de venta de quesos y embutidos, que tenían su autorización renovada para poder instalarse en la explanada de Salgueiriños. La llamada hecha por los portavoces del colectivo gitano fue atendida por la mayoría de los feriantes, y pese a que hay 65 vendedores con permiso para instalarse en Salgueiriños, ninguno acudió al recinto. Fuentes de los vendedores que estaban en el mercado indicaron que, en las primeras horas de la mañana, acudió una vendedora de textil, con intención de montar su puesto, pero optó por volver a su casa sin montar el puesto después de que varios miembros del colectivo gitano le indicarán que había un acuerdo para no acudir al mercadillo. Fortunato Jiménez, portavoz del colectivo, dijo no estar en el momento del incidente, pero se mostró favorable a este hecho para mantener la unión del grupo. Otros feriantes indicaron que la mayoría de los feriantes no pagan las tasas por instalarse en el mercadillo, y consideran las quejas actuales se producen porque el Concello quiere que todos renueven su inscripción y paguen la tasa.

El portavoz del colectivo gitano negó que la protesta que les lleva a no montar sus puestos sea por el pago de las tasas, aunque reconoció que hay algunos que llevan cinco o seis años sin abonarla. Jiménez considera que "en pleno luto" no parece el mejor momento para el pago, pero insistió en que el Ayuntamiento es el responsable de cobrar y les invitó a hacer su trabajo. Fortunato Jiménez aseguró que su colectivo no volverá al mercadillo hasta la fase 3, "al como acordamos en la reunión". Además, reclaman mejoras en el espacio para favorecer la activida comercial. Piden que se habilite espacios gratuitos para el aparcamiento de sus clientes, que se limpie la obra en construcción del parque de bomberos y que se les permita montar en un espacio próximo a la delegación de Hacienda donde se ponen los circos, y que está más resguadado del viento en los días de invierno.