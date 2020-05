O concurso-reality «Come a comarca» regresa o vindeiro martes a TVG

0

Redacción 31/05/2020 05:00 h

O concurso-reality gastronómico Come a comarca regresa o vindeiro martes á programación de TVG con novas entregas que se achegarán aos pratos máis típicos de cada zona de Galicia. O espazo, producido por Voz Audiovisual, estreouse a mediados de marzo e emitiu os seus primeiros tres capítulos, que se achegaron ás comarcas de Bergantiños, Deza e Terra de Lemos e ás súas mellores receitas da cociña tradicional. Despois dunhas semanas de descanso durante a situación especial da cuarentena, o programa está de volta na estrada para seguir percorrendo a comunidade cun equipo de cociñeiros afeccionados que se enfrontará en cada emisión contra outro equipo de chefs profesionais.

Come a comarca está presentado por Fran Cañotas e dirixido por Edu Lavandeira (director do programa Buscadores de naufraxios, gañador do Mestre Mateo 2019 ao mellor programa de televisión).

A primeira temporada consta dun total de 13 capítulos, xa emitidos algúns deles e que se poden ver de novo á carta na web de TVG. En cada un deles, un equipo estable de cinco cociñeiros afeccionados, que conforman o equipo do programa, se enfrontará a profesionais das diferentes zonas para intentar elaborar a mellor receita tradicional.

Os cociñeiros profesionais, seleccionados entre nos mellores fogóns, terán a vantaxe de cociñar pratos típicos aos que están afeitos, pero terán que facelo fóra do seu ambiente de traballo e terán que aprender a traballar xuntos por primeira vez. A proba consistirá na elaboración dun primeiro prato, un segundo prato e unha sobremesa. De cada un deles terán que preparar quince racións que despois degustará un xurado popular formado por quince membros. Neste tribunal de estarán os mestres do equipo do programa, os familiares do da comarca e tamén veciños da zona.

«O programa ten un cásting moi atractivo. A xente vaise enganchar aos personaxes, que son todos moi particulares e moi distintos, para ver como evolucionan e se enfrontan ao reto de comptir contra profesionais ao aire libre», afirma o director do programa, Edu Lavandeira.

As comarcas xa visitadas son Bergantiños, Deza e Terra de Lemos, e desde o martes chegarán as de Fisterra, Terra de Trives, Terra Chá, O Salnés, Terra de Melide, O Ribeiro e O Carballiño, Barbanza, A Mariña e Baixo Miño.

Cada programa divídese en dúas partes. No comezo, terá unha parte documental na que os cociñeiros percorrerán durante dous días toda a comarca para aprender o relacionado co menú tradicional que terán que cociñar. Visitarán a produtores, provedores e veciños que levan toda a vida facendo as receitas populares e tradicionais.

Fran Cañotas, o presentador do programa, dedicará eses dous días a buscar na comarca aos mellores cociñeiros da zona para fichalos para o bando profesional.

Posteriormente, no lugar máis emblemático da comarca instalaranse espectaculares cociñas exteriores para disputar a gran proba final entre ambos equipos. Será unha festa popular chea de emoción.

Os cinco membros que forman o equipo de cociñeiros do programa pasaron duras probas de selección avalados pola súa experiencia cociñando nas súas casas, nas dos amigos ou veciños ou mesmo nas grellas e churrascos de verán. Pero non deixan de ser afeccionados. E agora terán que aprender, por unha banda, a cociñar xuntos, a convivir nos fogóns e a preparar cada elaboración á maneira de cada lugar.

Este é o equipo de «Come a comarca»

ALEJANDRO RODRÍGUEZ

Ex Alcalde de Oia (Pontevedra). 65 anos. Nacido en Mougás, despois dunha vida profesional na que fixo de todo, foron «romperlle a cabeza» para que se presentase ás eleccións e rematou gobernando Oia durante tres lexislaturas consecutivas. Alejandro vive a escasos metros do mar, ao cal ama profundamente. Por mor diso está especializado na cociña nos produtos que lle ofrece o Atlántico e que el mesmo acostuma a pescar. Ademais da pesca, tamén é afeccionado á caza, aínda que non leva 20 anos indo ó xabarín e aínda non mateu ningún. A súa veteranía convérteo nun home tranquilo ata nos momentos máis tensos que se viven nunha cociña.

CESAR DOMINGUEZ CASTRO

RULO PAZ

Cantante de orquestra (Madrid). 34 anos. Nacido en Madrid, con familia no Bierzo e fillo adoptivo do Grove. Fala cunha gheada e seseo tan auténticas que non se diferencia dun auténtico meco. Traballou de todo, ata na mina, pero leva máis de 10 anos metido de cheo na verbena. A última temporada fíxoa coa Orquesta Panorama e agora empeza con Arizona. A cociña é a súa paixón, aínda que coa vida que leva ten pouco tempo para comidas máis elaboradas que as que se poden quentar no microondas dun dos camións da orquestra. Ten chispa, aprende moi rápido e dá que falar.

Ramón Leiro

OFELIA LEMA

Vixiante de seguridade (A Estrada). 40 anos. Ao igual que Alejandro, tamén pasou unha etapa da súa vida ligada á política e chegou a presentarse á alcaldía da Estrada coa formación A Estrada Pode. Ofelia é criminóloga e traballa actualmente como vixiante de seguridade aeroportuaria. A afección pola cociña chegoulle tarde pero o seu carácter curioso levouna a cultivar na súa propia horta todo tipo de hortalizas e froitas que logo emprega na cociña da casa. Pica verduras á velocidade do raio e é especialista nos arroces, concretamente nos de cogomelos, sobre todo despois de cultivalos unha temporada na casa e sacar tanta produción como para comelos un ano enteiro. É moi perfeccionista analítica.

CESAR DOMINGUEZ CASTRO

MARÍA JOSÉ BASANTA

Funcionaria (Santiago de Compostela). 50 anos. María José é máis coñecida no mundo das redes sociais como “Lauri” ou “Laurel”. E é que ademais de traballadora da administración pública María José é blogueira gastronómica e o seu nome artístico (e o do seu blog) é “Laurel y Canela”. María José é unha namorada dos doces e toda unha experta na elaboración de postres. Di que é o que máis lle gusta facer tanto cando está de bo ánimo como cando non o está tanto. Os seus brownies de chocolate causan furor entre os seus achegados e nunca faltan nunha mesa en calquera celebración ou reunión de amigos. Encántalle ser a anfitrioa e alá onde vai tira de teléfono móbil para fotografar o prato que ten diante e subilo ao seu instagram. Baixo o seu sorriso permanente atópase unha muller de carácter.

CESAR DOMINGUEZ CASTRO

CELIA GONZÁLEZ

Peixeira (Xinzo de Limia). 42 anos. Celia traballou de administrativa e tamén como peixeira. Achegouse ao casting de “Come a Comarca” obrigada por unha amiga e xunto con ela, pero só Celia foi seleccionada. Encántalle a cociña e os sabores tradicionais propios do interior da provincia de Ourense aínda que é experta no peixe despois de traballar man a man con rapes e pescadas durante 7 anos nun supermercado. Apaixonada tamén dos deportes, chegou a practicar durante unha época o “kickboxing” para desestresarse do traballo diario. Trátase do membro do equipo co carácter máis explosivo e imprevisible.