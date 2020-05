Merca en Castro de Ribeiras de Lea!

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

Lugo 27/05/2020 12:33 h

Os negocios de Castro de Ribeiras de Lea uníronse para gravar un vídeo en apoio ao comercio local. Grazas non só aos que participastes nel, se non tamén a todos os negocios que por algún motivo non puideron. Os promotores agradecen a participación aos veciños e á xornalista Tania Fernández Lombao, que puxo a voz en off do vídeo.