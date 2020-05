La Fiscalía investiga la entrega de mascarillas defectuosas en Pontevedra y Lugo

Se han hecho alrededor de 800 pruebas a personal que utilizó estos elementos de protección

En torno a 60 personas han dado positivo en los test de anticuerpos que se han hecho a los profesionales sanitarios relacionados con las mascarillas defectuosas Garry Galaxy, distribuidas por el Gobierno central. La dirección del área informó el lunes de que había 24 positivos en fase activa de la enfermedad, después de haber hecho 456 test. El martes se hicieron más pruebas, pero el Sergas no quiso dar los datos. Fuentes no oficiales explican que se hicieron unas 350 pruebas y alrededor de 40 dieron positivo. En total, serían aproximadamente 800 pruebas a trabajadores que usaron las mascarillas que no protegían y alrededor de 60 se contagiaron. A algunos también se les hará la prueba PCR.

