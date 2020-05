Última hora de la pandemia en el mundo | Estados Unidos logra bajar de los 20.000 nuevos casos en un día

0

Redacción 26/05/2020 10:35 h

Estados Unidos se mantiene como el país más afectado por la pandemia y suma, por primera vez en más de una semana, menos de 20.000 casos en las últimas 24 horas, con 19.100 positivos, lo que eleva el total a 1,66 millones de personas contagiadas y 98.223 víctimas mortales, según los datos diarios de la Universidad Johns Hopkins que recoge Europa Press. Brasil sigue como el segundo más afectado por la pandemia, con 374.898 positivos y 23.473 víctimas mortales, tras haber adelantado este fin de semana a Rusia, que acumula 353.427 casos y 3.633 fallecidos. Rusia tiene la cifra más baja de víctimas mortales de todos los países que acumulan más de 130.000 contagios.

Primer ministro que da positivo en el Gobierno de Chile

El ministro de Obras Públicas de Chile, Alfredo Moreno, anunció este lunes que dio positivo en covid-19 y que entrará en cuarentena, con lo que se convierte en el primer miembro del Gobierno del presidente Sebastián Piñera que confirma haberse contagiado del nuevo coronavirus. «He sido notificado que el examen de covid-19 que me realicé hace unos días dio positivo, afortunadamente no he tenido síntomas hasta ahora. Tal como indica la autoridad sanitaria continuaré con la cuarentena que comencé cuando me realicé el examen», escribió Moreno en su cuenta de Twitter.

He sido notificado que el examen de COVID-19 que me realicé hace unos días dio positivo, afortunadamente no he tenido síntomas hasta ahora. Tal como indica la autoridad sanitaria continuaré con la cuarentena que comencé cuando me realicé el examen. #CuidémonosEntreTodos — Alfredo Moreno Charme (@amorenocharme) May 25, 2020

El ministro, indica Efe, había informado el viernes de que un miembro de su equipo se contagió y que él decidió realizarse un examen PCR y aislarse de forma preventiva. Está por ver si su infección puede tener consecuencias para otros políticos, ya que durante esa semana se reunió con diversos alcaldes de la región Metropolitana, como puede verse en sus propias redes sociales. Aunque Alfredo Moreno es la primera autoridad gubernamental de Chile en dar positivo, otros cuatro ministros entraron en confinamiento después de haber estado en contacto con cuatro senadores que la semana pasada dieron positivo por coronavirus.

Japón levanta el estado de emergencia en todo el país y vuelve a la normalidad

Después de haber llevado a cabo un estudio pormenorizado, consideramos que ya no hay necesidad de mantener el estado de emergencia en ninguna parte del país». Así ha justificado el ministro de Economía, Yasutoshi Nishimura, la decisión de retirar la medida impuesta el 7 de abril para combatir la propagación del coronavirus en los territorios de Japón en los que todavía estaba en vigor, incluida la capital, Tokio, según detalla Zigor Aldama, de Colpisa. La tercera economía mundial busca ahora reactivarla después del batacazo sufrido durante el primer trimestre -el PIB se contrajo un 3,4%- y las restricciones sugeridas por el Gobierno -que no tiene capacidad para hacerlas obligatorias- son un escollo relevante.

Aunque el domingo todavía se registraron en Tokio 14 nuevas infecciones (el número más elevado desde el día 16), el hecho de que el total de la última semana esté por debajo del listón de las 70 (50) ha convencido a las autoridades para levantar el estado de emergencia. Los expertos nipones han estimado que, si no se registra más de una infección por cada 50.000 habitantes, la vuelta a la normalidad supone un riesgo asumible, aunque también inciden en la necesidad del rastreo de casos para evitar que pueda haber brotes puntuales.

Sao Paulo flexibiliza sus restricciones

El Ministerio de Salud de Brasil informó de que se han registrado 374.898 contagios por el covid-19 y 23.473 víctimas mortales, el día en el que las autoridades del estado de Sao Paulo han anunciado una flexibilización de las medidas de confinamiento de cara a la semana próxima. Las autoridades sanitarias brasileñas han confirmado 807 defunciones adicionales y 11.687 nuevos contagios. Brasil, epicentro de la enfermedad en América Latina y segundo país más afectado, tras Rusia, ha visto crecer el número de casos en apenas una semana, cuando se encontraba siquiera entre los cinco lugares peor parados por el paso de la pandemia, detalla Europa Press. El inicio de la pandemia en Brasil tuvo su primer escenario en Sao Paulo, donde se registraron los primeros casos durante el mes de marzo. Desde entonces el estado ha sido el más golpeado por la enfermedad y ha registrado, según el último parte, 83.625 contagios y 6.220 muertes.

El gobernador de Sao Paulo, Joao Doria, ha anunciado también este lunes que la cuarentena y el confinamiento se amplían hasta el próximo 31, domingo, pero con la novedad de hacer algo más «inteligentes» estas medidas, según requiera cada región.

Así están las cosas en el mundo

Superando los 260.000 positivos, Reino Unido está en la cuarta posición global con 262.547 casos y 36.996 víctimas mortales. Por detrás se sitúa España, en la quinta posición con un total de 235.400 positivos y 26.834 decesos, seguida por Italia, que tiene a 230.158 personas con coronavirus y 32.877 fallecidos. En la séptima posición, Francia contabiliza 183.067 contagios y 28.460 muertos por coronavirus, mientras que Alemania tiene 180.600 casos y 8.309 fallecidos. Turquía, por su parte, tiene 157.814 contagiados y 4.369 muertos. Cerrando el grupo de más de 100.000 contagios se encuentran India, que contabiliza 145.456 personas contagiadas y 4.172 muertos; Irán, con un total de 137.724 casos y 7.457 fallecidos; y Perú, que suma ya 123.979 positivos y 3.629 muertos. Por debajo de los 100.000 positivos, Canadá acumula 87.122 casos y 6.655 fallecidos, por delante de China, el país en el que se originó la pandemia y que ahora tiene a 84.102 personas con coronavirus y 4.638 fallecidos. A continuación, Arabia Saudí registra 74.795 contagiados y 399 decesos, Chile acumula 73.997 casos y 761 muertos tras batir su récord diario de contagios con 4.900 positivos, México tiene 71.105 personas contagiadas y 7.633 fallecidos, Pakistán cuenta con 57.705 contagiados y 1.197 víctimas mortales y Bélgica contabiliza 57.342 casos y 9.312 decesos.

Países Bajos y Qatar superan los 45.000 contagiados, Ecuador y Bielorrusia tienen más de 37.000, Bangladesh rebasa los 35.000, Suecia sobrepasa los 33.000 y Singapur acumula más de 31.000 positivos. Por encima de los 30.000 contagios están Portugal, Suiza y Emiratos Árabes Unidos. Irlanda, Sudáfrica, Indonesia, Colombia, Kuwait, Polonia y Ucrania contabilizan más de 20.000 personas con coronavirus, mientras que superando los 10.000 casos están Rumanía, Egipto, Israel, Japón, Austria, República Dominicana, Filipinas, Argentina, Afganistán, Dinamarca, Corea del Sur, Serbia y Panamá. Bahréin y República Checa acumulan más de 9.000 positivos y Noruega, Kazajistán, Argelia y Nigeria tienen más de 8.000 personas con coronavirus. Marruecos, Omán, Malasia, Australia, Moldavia y Armenia acumulan más de 7.000 positivos. A continuación, Ghana, Finlandia y Bolivia acumulan más de 6.000 contagiados y Camerún cierra la lista con más de 5.000 positivos.

