El PP lanza duras acusaciones contra el Gobierno por el cese de De los Cobos

Redacción 26/05/2020 13:50 h

El PP ha cargado hoy las tintas contra el Gobierno de Pedro Sánchez, y especialmente contra el ministro Grande-Marlaska, por la destitución, ayer lunes, del coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos, por considerar que se ha producido una falta de lealtad por el responsable del instituto armado al no informar previamente a sus mandos directos ni a la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, de la investigación que había abierto por la extensión del covid-19 en Madrid.

Por una parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha emitido un comunicado en el que asegura que ha habido motivos políticos en el cese, además de elogiar el trabajo y la trayectoria del benemérito: «Es un profesional íntegro e independiente, con una espléndida hoja de servicios y que arriesgó su vida en el País Vasco durante los años más duros del terrorismo etarra». Ve con estupor, «como a inmensa mayoría de los españoles» su marcha, ya que se trata de «un servidor del Estado con una intachable hoja de servicios. Recuerda que llevaba en el puesto desde hace algo más de dos años: «Aquí ha actuado decididamente para mejorar la seguridad de nuestra región, especialmente en las zonas rurales, y se ha implicado personalmente en la mejora de las condiciones de trabajo del Cuerpo. El coronel Diego Pérez de los Cobos es un héroe de la democracia española al que le debemos, entre otras muchas cosas, la defensa del orden constitucional el 1-O de 2017». Ayuso señala en su nota que De los Cobos ha sido cesado por colaborar con la Justicia investigando presuntos delitos del Gobierno durante la crisis del coronavirus, y que «se trata de una maniobra impropia de un sistema democrático que definitivamente hace saltar todas alarmas», insiste. Acusa al Gobierno de cruzar «una nueva lñinea roja» y de la zar el aviso de que solo quieren sumisos, no profesionales independientes.

Por su parte, el secretario general del PP, Teodoro García Egea, se refirió hoy a este asunto en una entrevista en Televisión Española: «Es una infamia intolerable cesar a un hombre de honor. El señor Grande-Marlaska ha perdido toda la dignidad que tenía como juez siguiendo estas instrucciones que ha recibido de Pedro Sánchez. No queda ni rastro de esa persona que estaba junto a los que le necesitaba» , además de reclamar la comparecencia del ministro en el Congreso para dar explicaciones sobre este acto sobre alguien que «estorba» al Ejecutivo en sus planes «totalitarios». Considera que «si el Gobierno no estuviera preocupado por el 8M, no habría cesado al coronel Pérez de los Cobos. Cada día es más evidente que pusieron la ideología por encima de la salud de los españoles».