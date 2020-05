El espectacular y polémico cambio físico de Isasaweis

View this post on Instagram

Ayer subí la foto la izquierda y leí algunos comentarios que decían no sé qué de delgadez insana... 😕 Perdonadme, pero pienso que “delgadez insana”, si existe ese concepto, sería en tal caso, la producida por una enfermedad, y no es mi caso... ☺️ En mi caso, la pérdida de peso, que no delgadez, se debe a practicar deporte, llevar una alimentación sana y equilibrada, y hacerlo durante mucho tiempo y con esfuerzo, aunque disfrutado también 😉☺️ Mido 1,72 y peso unos 64 kilos, por si eso os dice más... ☺️ Subo otra foto al lado, de esta misma mañana, porque es verdad que quizás en la de ayer se me vea un poco rara... 🙈 Es cierto que estáis acostumbrados a verme con más peso, quizás por eso os sorprenda ☺️ pero estoy muy bien, sana, fuerte, y sobre todo ha sido un progreso tranquilo, sin prisa, cuidándome y, por supuesto, sin restricciones absurdas ni locuras ☺️ Publico esto porque sabéis que soy muy prudente y en ningún caso quisiera enviar un mensaje que pueda dañar a nadie o transmitir algo que en absoluto va conmigo... ☺️ Bueno, pues eso es todo ☺️ En unos días grabo los vídeos que estáis esperando y os cuento bien!!! 🤗🤗🤗❤️❤️ —- Nota 1.- Para quienes se preocupaban por la mascarilla, no corro con ella, no puedo, me ahogo, y no es obligatorio, pero cuando salí al vermut llevé mi mascarilla al igual que quienes venían conmigo ☺️ Nota 2.- Sí, salimos a tomar el vermut, un ratito, a una terraza debajo de casa 🥰 No sólo está permitido donde vivo sino que creo que si no empezamos a mover la economía no sé cómo vamos a ayudar a tanta gente que se ha visto muy afectada y a recuperar todo lo que se ha perdido en este tiempo 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 Respetando siempre las medidas de seguridad que nos han indicado sólo puedo decir que nosotros lo disfrutamos un montón y que la dueña del bar seguro que lo agradeció ☺️ Así que, mientras no nos digan lo contrario, seguiremos haciéndolo y disfrutándolo 😉 Feliz tarde a todos!!! 😘😘😘❤️