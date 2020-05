¿Qué criterio sigue Sanidad para contar las muertes? Depende

Según el último informe del CAES, siete territorios no han notificado ningún caso nuevo en el último día

La nueva fórmula de recuento de fallecidos en España por coronavirus provoca un nuevo vaivén en las cifras. El último informe del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias eleva a 27.117 los muertos totales, lo que supone un incremento de 283 de nuevos casos con respecto al informe publicado este lunes, a pesar de que el mismo documento cifra los muertos en la última semana en solo 35.

Y no será el último baile, reconoció Fernando Simón, director del CAES, en la comparecencia de esta tarde. «Ya saben que desde ayer -por el lunes- estamos dando unos datos distintos que nos permiten entender mejor la evolución de la epidemia. El objetivo es detectar de forma precoz y reaccionar de forma más rápida. En los últimos siete días han fallecido 35 personas. Aunque cuando vean los datos que se han publicado en la web del ministerio verán que hay 283 más que ayer. Incluyen los 35 fallecidos y casos antiguos a los que había que adjudicarles la fecha de defunción. Este proceso va a seguir algunos días porque aún quedan unos cientos de fallecidos que hay que saber ubicar a lo largo de la epidemia», advirtió Simón. De esta forma aumentan ahora la cifra de total de defunciones en Andalucía, Asturias, Castilla La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Ceuta, Comunidad Valenciana, Extremadura, Madrid, Murcia y La Rioja.Mientras que disminuye en Baleares. No obstante, este revuelo no afecta al seguimiento de la evolución de la pandemia en nuestro país. «Este dato no nos modifica la valoración de la evolución de la pandemia», reconoció.

