El BNG lalinense propone zonas de juegos infantiles en las aceras

Lalín / la voz 25/05/2020 19:50 h

El BNG de Lalín propone al gobierno local habilitar zonas de juego pintadas en las aceras para su disfrute por los niños en sus salidas. Su portavoz, Francisco Vilariño, incidió ayer en que serían para disfrutarlas en movimiento, «pensadas para xogar co avance do paseo e non para deterse nelas». Una medida que además de entretenerles facilitaría evitar masificaciones. «Queremos que sintan o Concello como propio, por iso propoñemos esta iniciativa malia estar pechados os espazos de lecer2.

La iniciativa se llevaría a cabo en todos los barrios lalinenses, plantea el BNG, empleándose pinturas de duración limitada. De esa forma se crearían espacios interactivos que permitan jugar en igualdad, además de solventar en cierta medida el impacto emocional difícil de gestionar que les puede suponer salir a calles en muchas ocasiones desiertas y con tiendas cerradas.

La idea de la formación nacionalista cubriría toda la población infantil, con juegos para niños de dos a cuatro años y otros de más complejidad a partir de cinco.