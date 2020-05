Críticas a Oriana Marzoli por saltarse el confinamiento e ir a la manifestación de Vox

View this post on Instagram

Pido por favor respeto a la libertad de expresión y opinión🙏🏻No porque alguien piense diferente a ti, lo convierte en peor o mejor persona...puedes opinar con educación, SIN TENER QUE INCITAR AL ODIO! ❤️ es importante que esto que escribo SE ENTIENDA, puedes “respetar aún cuando no compartas un pensamiento” ✨eso sería lo idóneo en cualquier situación.👌🏻 Agradezco a los que son capaces de hacerlo🤗🙏🏻 y por último, tenéis más vídeos en mi cuenta de @tiktok @tiktok_espanol 👉🏻 oriana_marzoli92 ☺️👏🏻