La playa sin aglomeraciones, más segura que la calle

Redacción / La Voz 24/05/2020 13:54 h

Las playas son seguras, al menos siempre que no haya aglomeración. Ese es el mensaje de las recomendaciones que el Ministerio de Sanidad publicó este fin de semana para la apertura de playas y de baño en la fase 2 de la desescalada, fase en la que entra mañana lunes Galicia. Como es normal, surgen muchas dudas ante esta nueva situación:

¿Hay horario para ir a la playa?

No, en teoría se puede ir de 6 de la mañana a 11 de la noche. Pero hay que aplicar el sentido común y entender que los mayores de 70 años tienen una franja horaria propia (de 10 a 12 y de 19 a 20 horas) y los paseos marítimos y fluviales suelen ser una zona muy transitada. Incluso los mayores pueden bajar a la orilla a mojarse los pies. La separación horaria es importante para proteger a los grupos de riesgo.

¿Habrá límite de aforo?

Sí, porque los gestores de las playas (los ayuntamientos) deben garantizar que se cumple la distancia de seguridad. Pero en los mil kilómetros de costa de Galicia hay unas 960 playas, algunas minúsculas o aisladas, y es imposible limitar el aforo de todas ellas. Lo más probable es que en los arenales principales haya alguna forma de parcelación o control del acceso (algunos a través de los aparcamientos o con aplicaciones móviles) y que en las calas la vigilancia sea puntual.

¿Podremos bañarnos y pasear por la orilla?

Sí. Para pasear por la orilla hay que ampliar las distancias de seguridad en todo momento; según el documento del ministerio, «los aerosoles formados por las olas y el viento son abundantes y representan una gran fuente natural de partículas en el aire que podrían transportar el virus por este medio, por lo que una distancia segura sería superior a los dos metros recomendados en ciudad». En cuanto al baño, Sanidad recalca que hoy «no se dispone de información científica sobre la capacidad del virus para permanecer infeccioso en agua salada. Sin embargo, se ha identificado el cloruro sódico como agente biocida eficaz contra SARS-CoV-2»; por supuesto, hay extremar el cuidado antes de que haya socorrismo en la playa, un servicio que suele llegar a mediados de junio.

¿La brisa marina es peligrosa?

No, excepto que sea fuerte viento. Según explica el ministerio, «la Organización Mundial de la Salud no han advertido que el virus pueda propagarse por la brisa marina o la brisa costera», y de hecho «en zonas de baño marítimas, la acción conjunta de la sal del agua de mar, la radiación ultravioleta solar (UVB) y la alta temperatura que puede alcanzar la arena son favorables para la desactivación de los agentes patógenos». Solo en el caso de playas con un «viento fuerte endémico» se aconseja distancias mayores de los dos metros.

¿Habrá que llevar mascarillas?

No hay que usarla obligatoriamente pero sí es conveniente llevarla. Como ocurre en las calles, si uno tiene espacio de seguridad (dos metros) no tiene que ponerse la mascarilla. En la playa pasa lo mismo, es un espacio al aire libre y permite ir sin protección. Pero no es igual estar tumbado al sol que pasear por la orilla; si al borde del mar no se puede mantener un espacio amplio de seguridad (superior a los dos metros) o para entrar y salir del arenal hay colas (siempre que se pueda habrá accesos diferenciados), hay que protegerse y proteger al resto.

¿Con cuántas personas se puede estar?

Los grupos no pueden pasar de 15 personas, igual que en la calle. Lógicamente, si todos conviven en la misma casa no se debe seguir esta regla.

¿Las aguas residuales son peligrosas?

En Galicia, las playas que tienen vertidos residuales o están cerradas al acceso o tienen la zona perfectamente acotada. Dicho esto, el ministerio explica que «cabe esperar que la transmisión fecal-oral del COVID-19 sea mucho menor que la asociada a las microgotas o gotas de saliva aspiradas directamente, o adquiridas indirectamente a través del contacto con superficies».

¿Se pueden usar las duchas y aseos?

Sí. Los ayuntamientos deben velar por que todas las superficies estén desinfectadas (baños, duchas, vestidores, lavapiés, pasarelas, barandillas...) y colocar cartelería suficiente avisando de las recomendaciones sanitarias. Pero en los arenales con mucho tránsito es conveniente evitar tocar las superficies más delicadas (barandillas, por ejemplo) y limitar al máximo el tiempo en las zonas comunes, así como llevar mascarillas una vez se entra en los aseos y vestidores.

Y en los ríos, ¿es posible el baño?

El Ministerio de Sanidad desaconseja el baño en las pozas, remansos y cauces de agua dulce con muy poco caudal.