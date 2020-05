Colas, mascarillas y mucho gel en una jornada de compras en el comercio de Vilagarcía

0

La Voz de Galicia m. alfonso

vilagarcía / LA VOZ 23/05/2020 21:00 h

«Por favor póngase en la línea, échese gel en las manos y espere». Estas son las instrucciones que reciben los clientes nada más acceder a uno de los principales comercios de ropa que hay en Vilagarcía. Es sábado al mediodía y la ciudad parece haber recuperado parte del bullicio tradicional de ese día de la semana que muchos dedican a hacer recados. En Rey Daviña, el principal eje comercial, hay gente. Paseando por la calle, mirando escaparates y entrando en las tiendas. Aunque con un poco de recelo porque, en muchos casos, se desconocen las nuevas normas, de ahí que las dependientas tengan que armarse de paciencia y explicar, una y otra vez, el proceso a seguir antes de entrar.

Los establecimientos del grupo Inditex siguen siendo los que más demanda tienen. Pero la forma de comprar en ellos ha cambiado. En el local de la plaza de Galicia, por ejemplo, la mitad de la tienda está vacía y allí se ha habilitado un corredor en el que, debidamente separados, hacen cola los clientes. El aforo está limitado a treinta personas lo que provoca que, en algunos momentos, la cola llegue hasta fuera. Dentro hay zonas delimitadas, a las que no se puede acceder, aunque sí solicitar los productos a las dependientas. Hay líneas que marcan las distancias a la hora de pagar y en los probadores, donde la gente no parece tener reparo alguno en ponerse las prendas. Hay menos ropa en los percheros, de ahí que la gente solicite mucho la ayuda de las dependientes. Y no se ve en el interior a nadie sin mascarilla.

«Por favor, tenéis que separaros un metro para hacer cola», pide la empleada de un comercio de ropa. «Por este lado no se puede entrar a la tienda», añade otra. «Chicas, si vais a tocar las prendas tenéis que desinfectaros las manos con gel », explica una tercera. La lista de recomendaciones, de cómo debe ser todo el proceso es inmensa y demuestra que el comercio se ha tomado muy en serio las medidas para evitar el contagio. Todos tienen los botes con gel en la entrada, además de pequeños carteles en los que resumen las medidas de seguridad. En los suelos se ha pintado la dirección en la que se debe circular por el interior de la tienda y las líneas donde se debe esperar para pagar su compra. En uno de los establecimientos visitados, además, desinfectan el mostrador, la mampara y el terminal de pago después de cada cliente. Y la gente espera con paciencia su turno. Sin quejas, sin malas caras. « Hay que gastar un poco, que llevamos todo el mes ahorrando», asegura una clienta.

Demanda de bañadores

Uno de los productos que goza de más demanda estos días son los bañadoras. «Venimos a comprar uno porque está deseando ir a la playa», explica una madre en referencia a su hija. En otro establecimientos reconocen que, desde que se sabe que los arenales abren, los trajes de baño se están vendiendo mucho más. Todos quieren ir a la playa.