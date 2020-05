Última hora de la pandemia en el mundo | Brasil ya es el segundo país por número de afectados, tras Estados Unidos

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

Redacción 23/05/2020 09:23 h

Las autoridades sanitarias de Brasil confirmaron ayer un total de 20.803 nuevos casos de coronavirus, por lo que el balance global asciende hasta los 330.890 positivos y se sitúa como el segundo del mundo más afectado por la pandemia, detrás de Estados Unidos. Según la última actualización del balance ofrecido por la Universidad Johns Hopkins, Estados Unidos continúa a la cabeza de países más golpeados, con más de 1,6 millones de casos. Rusia, ahora tercero, contabiliza un total de 326.448 casos, indica Europa Press. El Ministerio de Salud brasileño ha informado, asimismo, de que las muertes a consecuencia de la covid-19 se han elevado hasta las 21.048, un total de 1.001 fallecimientos nuevos respecto al balance ofrecido el día anterior. Brasil es el sexto país con el número más alto de víctimas mortales a nivel mundial y la cifra se ha duplicado en tan solo once días. Por otra parte, Brasil, epicentro de la pandemia en América Latina, suma 135.430 personas recuperadas, al registrar 9.470 curaciones nuevas. Este número representa el 40,9 por ciento del total de casos confirmados en la nación latinoamericana. La curva de contagios sigue aumentando rápidamente en Brasil, un país de 210 millones de habitantes. Médicos y expertos temen que el número de positivos sea mucho mayor debido al reducido número de test que realiza el país.

A pesar del rápido avance del virus, el presidente, Jair Bolsonaro, ha vuelto a pedir el levantamiento de las medidas de restricción y confinamiento para poder reactivar la economía brasileña. La mayoría de los 27 estados que forman el país se encuentran bajo duras medidas de cuarentena para frenar el aumento de los casos.

La incidencia, por países

La pandemia ha dejado ya 338.000 víctimas mortales y más de 5,2 millones de personas contagiadas en todo el mundo, con Estados Unidos sumando casi 24.000 casos en las últimas 24 horas y Latinoamérica en camino para convertirse en nuevo epicentro de la epidemia, según el último balance de la Universidad Johns Hopkins. De acuerdo con los datos actualizados a las 8.30 horas de hoy, de los que se hace eco Europa Press, el balance global del coronavirus asciende a 5.213.557 casos y 338.232 víctimas mortales en 188 países y territorios. Como nota positiva, el total de personas recuperadas se eleva rebasa los dos millones de personas, con Estados Unidos al frente de la lista, con 350.135 personas curadas, seguido por Alemania, con 159.064 pacientes salvados, y por España, con 150.376.