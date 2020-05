¿Cómo es la desescalada de la hostelería en Europa?

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Mercedes Lodeiro

24/05/2020 05:05 h

Las medidas que la mayoría de los Estados europeos han establecido para exigir a restaurantes, cafeterías y bares para su reapertura difieren entre ellas y con las impuestas en nuestro país, donde la asociación Hostelería de España ya ha mostrado sus quejas por considerarlas más estrictas por exigir una distancia de dos metros entre las mesas, requisito que, de momento, solo aplica también Portugal.

Alemania

La regulación de la apertura de restaurantes está en manos de los estados federados. En el norteño land de Schleswig Holstein, que alberga a la Mallorca alemana, la isla de Fehmarn, todo cliente que entra en un restaurante tiene que escribir su nombre, dirección, teléfono y día en una hoja que el establecimiento tiene que conservar durante cuatro semanas, por si las autoridades lo reclamasen. «Aunque solo compre un bocadillo», comenta la coruñesa Pilar Carro, dueña de un restaurante en la citada isla báltica. La medida es cuestionada porque podría atentar contra la directiva europea de protección de datos.

Estos negocios, que abrieron el pasado día 18, tienen que tener desinfectante de manos en la entrada, la carta del menú no puede ser de papel, las mesas han de guardar entre ellas una distancia de 1,5 metros, tanto en el interior como en el exterior, y se han de desinfectar de cliente a cliente. De ponerlas más juntas hay que separarlas con mamparas. Las sillas de exterior no pueden tener cojines. Si se es familia, no hay límite de comensales; como conocidos, se permiten cuatro en una mesa. Los lavabos se han de desinfectar cada hora. Los roperos no pueden usarse. Está permitido servir en barra si se mantiene 1,5 metros de distancia.

El Reino Unido

Los restaurantes solo atienden pedidos. Reabrirán en julio. «Parece que muchas mesas van a tener que desaparecer para mantener la distancia social y eso conllevará la desaparición de muchos puestos de trabajo», afirma Tito Pazos, vecino de Ares que regenta un pub en Londres.

Italia

Italia reabrió bares y restaurantes el día 18. Exige un metro de distancia entre los clientes o colocar barreras y usar mascarilla al levantarse de la mesa. No existe límite en el número de comensales que pueden ir juntos. No puede haber cartas de menús en papel. Deben de estar plastificadas y es obligatorio reservar mesa. Se permite el consumo en el mostrador si se garantizar la distancia de un metro. En Lombardía, la región más afectada por el virus, toman la temperatura a los clientes y si pasan de 37, 5 no pueden entrar. Queda prohibido ofrecer comida de un mismo recipiente a varios clientes.

Francia y Bélgica

Los restaurantes todavía permanecen cerrados y solo sirven comida para llevar.

Portugal

Los cafés y los restaurantes reabrieron el pasado lunes. No pueden superar el 50 % de su aforo y se les recomienda obtener el sello de garantía, clean and save, limpieza y seguridad, creado por Turismo de Portugal para calificar a los cafés y restaurantes que cumplan con los requisitos impuestos. Es obligatorio que camareros y clientes lleven mascarilla mientras circulan por el establecimiento y en los baños. En las mesas del exterior se puede permanecer sin ella.

Está prohibido beber, comer o picar en la barra, así como los manteles en las mesas y no puede haber ningún cubierto, plato, vaso o servilleta, que se pondrán una vez sentadas las personas. Como en Alemania, solo se permiten los grupos de más de cuatro personas para familias. Las mesas tienen que guardar una distancia de dos metros. Cada una de ellas y las sillas se desinfectan antes y después de cada comida. A la entrada del establecimiento se exige que haya un gel desinfectante. Se han impuesto horarios de 12.00 a 15.30 horas y de 19.00 a 23.00. No se permiten los menús en papel, tan solo los digitales.