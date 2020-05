Cacabelos dice que, a día de hoy, las posibilidades de celebrar la Festa do Marisco son de un 90 %

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Bea Costa

O Grove 23/05/2020 14:26 h

En los últimos días se suceden las noticias sobre la cancelación de fiestas, festivales y demás eventos multitudinarios de modo que en O Grove hay inquietud respeto a qué pasará con la Festa do Marisco de este año. Todavía faltan muchos meses, hasta octubre, para celebrar la cita gastronómica por excelencia de las Rías Baixas de modo que es pronto para tomar una decisión. No obstante, el alcalde, José Antonio Cacabelos, avanza que hay muy pocas posibilidades de que se mantenga en el calendario. Hoy fue preguntado al respecto en su comparecencia pública de cada sábado y el regidor fue contundente. «Ao no 90 %, este ano non vai haber Festa do Marisco».

Las exigencias de seguridad son de tal calibre que hacen muy complicado la celebración de un evento de estas características, en el que la gente se apiña alrededor de las mesas y en los mostradores y en el que se manejan miles de kilos de alimentos. En todo caso, matiza el regidor, no se tomará una decisión definitiva hasta finales de junio a la espera de la evolución de la situación. En ello pesarán las recomendaciones de las autoridades sanitarias y también el aspecto económico, que no es baladí. La fiesta se sostiene gracias a la venta de marisco, y si cae el público, y con ello los ingresos, los números rojos tendrían que ser asumidos por las arcas locales. «Ademais de se celebrarla, habería que pensar que tipo de festa iamos facer. O Marisco compromete 600.000 euros que, se non recuperamos porque non vén xente, imos ter un déficit enorme no orzamento. Se non se fai, poderíamos dedicar 150.000 ou 175.000 a outras actividades», apuntó el regidor.