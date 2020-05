Las lágrimas de Lara Álvarez al despedirse de la palapa de «Supervivientes»

0

La Voz de Galicia La Voz

22/05/2020

Lara Álvarez no pudo ayer contener la emoción al despedirse de la palapa, el plató de la isla de Honduras desde donde se emite Supervivientes. «Había dicho antes de entrar: 'No voy a llorar. Pues cerramos de nuevo esta 'Palapa'. Lo prometíamos al principio de esta edición, la edición más extrema. Habéis visto fuertes tormentas, lluvias, unas condiciones muy duras... pero creedme que nada comparado con estar lejos de vosotros en este momento tan difícil», empezaba la presentadora visiblemente emocionada.

«Os hemos tenido en el pensamiento cada minuto en estos más de noventa días que llevamos aquí lejos de casa. Los kilómetros nos separan pero hemos sentido vuestra lucha, vuestro dolor, hemos compartido ese crecimiento y superación día tras día. Entendimos que estando aquí lo único que podíamos hacer era, aunque lo que nos más nos hubiese gustado es estar cerca de nuestra familia y de la gente que queremos, entendimos que nuestra misión era sacar adelante esta edición con el mayor entusiasmo y la mayor ilusión que teníamos dentro», proseguía.

La organización de Supervivientes tuvo que informar en marzo a los concursantes de lo que ocurría en España y las galas en España han sufrido numerosos cambios, como el distanciamiento entre los colaboradores y la falta de público en el plató. Durante las semanas más duras del confinamiento los presentadores salían sin maquillar (ya que al igual que en otras cadenas los servicios de maquillaje y peluquería no acudían a trabajar) e incluso se redujo la duración de las galas.

«Por eso las gracias este año son mayúsculas equipo. Gracias a las más de 200 personas de Honduras, Italia, República Dominicana y España que habéis sacado adelante este programa. Sois la esencia de Supervivientes, sois el motor. Gracias Óscar, el director, que has permitido que este motor no se rompa en ningún momento y gracias a ti hemos llegado muy lejos», aseguraba.

«A vosotros gracias por ese esfuerzo y gracias por esa lucha que pronto va a acabar. No vamos a cerrar 'La Palapa', la vamos a dejar iluminada y llena de vida, esa vida que pronto vamos a recuperar. Pronto va a pasar esto y seguro que salimos más fortalecidos con todo lo que hemos aprendido y nos querremos más que nunca. Compañeros, volvemos a casa. Ha llegado el momento de luchar con ellos y ahora dejadme que os presente al equipo que ha hecho posible este Supervivientes 2020 a este lado y al otro lado del océano. Os quiero mucho, os llevo conmigo como siempre equipo, gracias».

La de anoche fue la última gala que se emitió desde Honduras del programa. Elena se convirtió en la expulsada de la noche y el programa fue seguido por 3.664.000 de telespectadores y obutvo uno 31,4 % de cuota de pantalla.

Así se enteró Elena de la ruptura entre Adara y Gianmarco

Elena, la madre de Adara, se convirtió en la última expulsada de Supervivientes 2020. La concursante perdía su batalla final contra Jorge y se quedaba a las puertas de la gran final del concurso. Feliz por haber llegado hasta este punto, Elena recibía la noticia de la ruptura de su hija y Gianmarco. «Espero que mi hija esté bien», dejaba claro la exconcursante de Supervivientes.

Y es que Jorge respondía a lo que Elena le preguntó hace unos días: «Quiero darte respuesta a una pregunta que me hiciste hace algunos jueves sobre si Adara y Gianmarco todavía seguían su historia de amor ¿Tú qué crees?».

Una ruptura que ha sorprendido mucho a Elena pero que le ha dado la razón en lo que pensaba: «Bueno, por algo será. Eso significa que ahí no había nada, solo atracción sexual. Espero que mi hija esté bien». Aún así, Jorge le ha tranquilizado asegurando que todo está bien en España: «Tu hija está muy feliz, muy guapa y cuando vuelvas ya conocerás al otro novio».

Rocío Flores: «No quiero que mi madre se piense que he hecho este concurso hablando de ella»

Rocío Flores, Ana María y Hugo recalarán en España con un puesto ya fijo en la final de Supervivientes. çPese a eso la joven está preocupada por si algo de lo que ha podido decir o hacer le ha sentado mal a su madre. La hija de Rocío Carrasco y Antonio David Flores ha dejado claro ante sus compañeros que teme que su madre haya malinterpretado su concurso. «Me siento mal por haberlo exteriorizado (...) Es una parte de mí que estoy muy acostumbrada a llevarla siempre yo y no quiero que mi madre se piense que he hecho este concurso hablando de ella. Me siento mal», explicaba a Barranco y a Ana María.

Y es que para Rocío es muy importante destacar que no ha querido hacer daño a su familia con sus palabras: «He intentado hacer el concurso siendo yo y no quería que la opinión en mi casa fuera que he venido aquí a hablar de mi familia y de mis padres. Esa era mi angustia. No quiero hacer daño».

Un miedo al que Jorge Javier Vázquez le quitaba toda la importancia: «Yo, si fuera tu madre y hubiera visto tu concurso, me hubiese encantado que una hija mía hubiese hablado así de mí, aunque llevara años sin verla por lo motivos que yo desconozco. Tampoco sé cómo fue la cosa porque te lo he intentado preguntar muchas veces pero nunca me has dicho nada», y añadía: «En ningún momento has dicho nada en contra de ella».