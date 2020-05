Las jornadas tecnológicas de la Universidad deberán esperar a mediados del 2021

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Jorge Lamas

VIGO 22/05/2020 18:10 h

Hasta el segundo semestre del año 2021 no se podrán realizar en la Universidad de Vigo las Jornadas sobre Tecnologías y Soluciones para la Automatización Industrial, JAI 2020. Estaba previsto que se realizase este encuentro en octubre de este año, pero los organizadores consideran que cuentan con las garantías suficientes para afrontar el reto y han decidido posponerlo. Según explica el coordinador de las jornadas, José Ignacio Armesto, profesor del Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática, no se descartar nuevos brotes de covid-19 a partir de septiembre «o que repercutiría en limitacións de aforo na escola ou provocaría incluso o peche dos centros educativos».

En la programación de actividades para esta edición estaban previstas múltiples conferencias sobre robótica, automatización, Internet de las cosas, comunicación industrial, seguridad, eficiencia energética, así como también el conocido show room, un espacio en el que los diferentes fabricantes exponen sus nuevos inventos y, como principal novedad, las denominadas link2 talk, reuniones privadas en las que estaba previsto que las personas interesadas en alguna de las conferencias tuvieran la oportunidad de ahondar en el tema con el propio ponente en un encuentro ya más reducido.

Ahora, ante el cambio de planes, desde la organización valoran ya la posibilidad de añadir a todo esto la creación de una réplica digital de las jornadas que permita que se conviertan en un «evento internacional, pioneiro e de referencia no sector para todo o mundo de fala hispana. As dimensións das JAI no mundo físico están limitadas, pero no mundo dixital non terían límites». tal como señala el coordinador de las JAI. «As xornadas xa se teñen emitido en internet e publicado á carta, xa que dende a primeira edición naceron cunha forte carga dixital. O que se propón agora é levar esta dixitalización un pouco máis aló, implantando un xemelgo da propia escola no que replicar dixitalmente tanto as actividades desenvoltas no salón de actos como as que se levan a cabo na entrada principal», explica Armesto” De momento, y en colaboración coa empresa Teltek y UVigoTV, se ha realizado una prueba de concepto funcional que ya fue presentada a las firmas participantes, que coincidiron en la gran oportunidad que supondría este nuevo sistema de difusión.