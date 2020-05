Galicia insiste en la movilidad entre provincias y Valencia renuncia a la fase 2

La Fegamp lo rechaza y estudiará con la Xunta otras aplicaciones informáticas más útiles para los concellos

El sistema de reservar vez para ir a la playa mediante un código QR, como el que se aplica desde hace años en As Catedrais, no se extenderá al resto de los arenales gallegos. Fue una propuesta de la Xunta que los alcaldes rechazaron de inmediato, y así se lo comunicó el presidente de la Fegamp, Alberto Varela, a los representantes de las consellerías de Turismo y Medio Ambiente con los que este miércoles mantuvo un encuentro telemático.

El también regidor de Vilagarcía manifestó en el encuentro no solo las dudas por la eficacia del sistema, que a su entender no se puede aplicar en playas grandes con varias entradas y salidas, sino también por la falta de personal necesario para llevar el recuento. «Quen o controla?», se pregunta Varela. Según manifestó al término de la reunión, no recibió respuesta de la Xunta, que tampoco aclaró si va a reforzar el personal de playas este verano para ayudar a las Administraciones locales en la vigilancia de las medidas por el coronavirus y en el control de los aforos en los arenales, teniendo en cuenta que se trata de una competencia municipal, «aínda que eu iso non o teño tan claro», manifestó el regidor socialista.

