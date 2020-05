Detectan por primera vez el virus en muestras de leche materna aunque no determinan si se transmite en la lactancia

0

22/05/2020

Investigadores de la Universidad de Ulm, al sur de Alemania, han detectado por primera vez la presencia del SARS-CoV-2 en muestras de leche materna, aunque sin poder determinar si tiene potencial infeccioso y si podría transmitirse en la lactancia. Hasta el momento, los estudios realizados, como el practicado sobre muestras de nueve mujeres infectadas en Wuhan, no habían encontrado rastro del virus en este fluído.

En esta ocasión, los virólogos alemanes analizaron la leche de dos mujeres que presentaron síntomas de la enfermedad y que compartieron una habitación de hospital con motivo de sus respectivos partos. En el caso de la primera que enfermó, no se encontraron trazas de ARN del virus en su leche, a pesar de que tanto ella como su bebé dieron positivo en infección por coronavirus. Las muestras fueron tomadas días después de que la madre presentase síntomas leves de covid-19, pero dando todavía positivo.

Por el contrario, en leche de la madre que enfermó más tarde, recogida mientras la mujer tenía síntomas leves y habiendo dado positivo por la infección, sí se detectó la presencia de ARN del virus. En concreto, se encontró presencia del coronavirus en cuatro muestras tomadas en días consecutivos, aunque las dos últimas tomas recogidas ya dieron negativo.

El bebé de la segunda mujer también dio positivo, aunque los investigadores no concluyen si el contagio al recién nacido se produjo a través de la lactancia o de algún otro modo. Aunque una vez que sospechó que tenía el virus, la mujer empezó a usar mascarilla para coger a su hijo, a desinfectarse manos y pecho antes de las tomas e incluso el biberón que a veces empleaba, no se puede descartar que el bebé se infectara por algún contacto físico, y no al mamar.

«Nuestro estudio demuestra que el SARS-CoV-2 puede estar presente en la leche de mujeres lactantes con infecciones agudas. Pero no sabemos con qué frecuencia ocurre, ni si los virus que se encuentran en la leche son infecciosos y pueden ser transmitidos al bebé,» declaró el profesor Jan Münch, del Instituto de Virología Molecular de Ulm, uno de los investigadores responsables del estudio, que ha sido publicado en la revista británica The Lancet.

Hasta el momento, la Organización Mundial de la Salud (OMS) venía recomendando el mantenimiento de la lactancia materna aunque exista en la madre infección por coronavirus, dado que la principal vía de transmisión es a través de las gotas y microgotas de saliva.