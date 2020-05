Cambados instala un sistema de control de acceso al consistorio que mide la fiebre y obliga a llevar mascarilla

0

A partir de la semana próxima no se podrá entrar en el consistorio de Cambados si se tiene fiebre y si no se lleva puesta la mascarilla. No es solo una normativa en negro sobre blanco o una advertencia; el que no cumpla estas condiciones se quedará, literalmente, de puertas afuera.

Este viernes quedó instalada en la entrada del edificio una central de acceso termográfico que regula el funcionamiento de la puerta principal mediante una cámara térmica. Si recoge la imagen de una persona sin mascarilla o detecta que tiene una temperatura superior a los 37,5 grados, la puerta acristalada no se abrirá.

El sistema fue probado por el concejal Xurxo Charlín y la previsión es que empiece a funcionar a principios de la próxima semana. La medida se inscribe dentro del protocolo de seguridad organizado por el gobierno local para regular el acceso de personas a las oficinas municipales, y dado su carácter móvil, no se descarta trasladarlo al auditorio u otras lugares públicos donde se celebre algún tipo de acto social.

Este dispositivo, que tuvo un coste para las arcas locales de 3.000 euros, funciona ya en ciudades como San Sebastián y Zaragoza y puede ser utilizado en el futuro, una vez pase la pandemia, como sistema de reconocimiento facial a la hora de regular el acceso a servicios públicos.