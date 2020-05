Una asociación de bibliotecas desaconseja al Concello de Cambados el estudio en sala

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia B.C.

Cambados 22/05/2020 10:08 h

La Asociación de Profesionais dos Arquivos, Bibliotecas, Museos e Centros de Documentación de Galicia, Bamad, se ha pronunciado en contra de la decisión el Concello de Cambados de permitir el estudio en la biblioteca municipal. La medida estaba previsto aplicarla desde el pasado lunes pero, finalmente, se pospuso para la semana próxima, exclusivamente para estudiantes universitarios, de segundo de Bachillerato y de cuarto de la ESO, con cita previa y con aforo reducido en sala.

Bamad ya se dirigió hace días al Concello para advertirle de que el estudio en sala en la fase 1 no está recomendado y vuelve a hacerlo ahora, ante la inminencia de la fase 2. «Só se permite a lectura en sala puntual de documentos que non estean en acceso ao préstamo. De novo facemos un chamamento ao concello de Cambados a respectar as normas establecidas no proceso de desescalada e a non xogar coa saúde do persoal da biblioteca, e das e dos usuarios que se acheguen á mesma, respectando as medidas de protección e de hixiene nos seus servizos», indica la asociación vía comunicado.