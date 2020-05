«¿Quen coida de nós?» La queja del personal de las residencias por las limitaciones para descansar Críticas a Política Social por las restricciones para los turnos de vacaciones

La Voz de Galicia R.D.

A CORUÑA 21/05/2020 11:07 h

Las instrucciones de Política Social para regular las vacaciones del personal de centros sociosanitarios ha indignado a profesionales al servicio de residencias y entidades de atención a la discapacidad, que considera que la Administración, apoyándose en las restricciones de seguridad por el covid-19, en cierta forma castiga a los trabajadores que han estado en primera línea durante la pandemia.

En una carta abierta «á cidadanía galega», un portavoz que asegura transmitir el sentir de gran parte de las plantillas, asegura que a medida que se fueron conociendo las instrucciones «os meus ollos abríanse ó mesmo ritmo que a niña indignación escalaba cotas insospeitadas». Explica que hasta ahora todo el personal pedía sus vacaciones bajo unas mismas indicaciones, bien mes completo, bien quincenas o bloques mínimos de cinco días hasta completar los 22 reglamentarios distribuidos como mejor se ajustaban a las necesidades del personal y de cada centro.

«Pois ben, todo segue igual excepto para as persoas que levamos toda a pandemia ó pé do cañón atendendo ás persoas maiores, ás persoas con discapacidade intelectual ou con persoas menores de idade», denuncia, ya que «nos obrigan a pedilas por quincenas nuns meses concretos sen posibilidade de facer otras combinacións, sen ter en conta as nosas necesidades persoais, nin o noso benestar e, sin darnos tempo a recuperarnos física, mental e emocionalmente».

En el escrito de denuncia, subraya que la Administración esgrime como argumento que para proteger a los residentes en los centros y asegurar la trazabilidad en caso de contagio «debe haber o menor número posible de traballadores», de lo que deduce que «non está na súa idea contratar a persoal para cubrir as nosas vacacións e van intentar reducir o persoal ó mínimo, sen ter en conta nin o cansanzo, nin o aumento do estrés, tanto na plantilla coma nos residentes", señala advirtiendo que los usuarios ya están manifestando más episodios de agresividad "de cara a eles mesmos, ós seus compañeiros e ó persoa».

En la carta abierta, la portavoz lamenta que la Xunta «premia ás traballadoras dos centros sociosanitarios entorpecendo o seu dereito ó descanso» y denuncia que, de esta forma, el colectivo vuelve a sentirse «humillado, maltratado e ninguneado». «Cidadanía Galega, nós coidamos de vós, pero quen coida de nós?», finaliza el escrito.