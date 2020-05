Las mascarillas ya son obligatorias en todos los transportes públicos

0

Redacción 21/05/2020 09:17 h

El Boletín Oficial del Estado publica las normas que regirán para el uso de las mascarillas en el transporte, además del uso de los vehículos. Modifica las disposiciones que se habían aprobado a principios de mes, y hace obligatorio su empleo en todos los desplazamientos, con escasas excepciones, como la convivencia en el mismo domicilio.

El uso de mascarillas que cubran nariz y boca será obligatorio para todos los usuarios del transporte en autobús, ferrocarril, aéreo y marítimo. En el caso de los pasajeros de los buques y embarcaciones, no será necesario el uso de mascarillas cuando se encuentren dentro de su camarote. Los trabajadores de los servicios de transporte que tengan contacto directo con los viajeros deberán ir provistos de mascarillas y tener acceso a soluciones hidroalcohólicas para practicar una higiene de manos frecuente.

Mismo domicilio

En los transportes en motocicletas, ciclomotores y vehículos de categoría L, en general, cuando viajen dos ocupantes, deberán llevar mascarilla o casco integral cuando no convivan en el mismo domicilio. En los transportes públicos, privados complementarios y privados particulares de viajeros en vehículos de hasta nueve plazas, incluido el conductor, los ocupantes llevarán mascarilla cuando no todos convivan en el mismo domicilio. Finalmente, en los vehículos con una sola fila de asientos, como cabinas de pesados, furgonetas, u otros, en los que viaje más de un ocupante, deberá utilizarse mascarilla cuando, como en los casos anteriores, no convivan en la misma casa.

La ocupación de los vehículos

En las motocicletas, ciclomotores y vehículos categoría L , en general, que estén provistos con dos plazas homologadas (conductor y pasajero) podrán viajar dos personas . El uso de guantes será obligatorio por parte del pasajero y también por parte del conductor en el caso de motocicletas y ciclomotores destinados al uso compartido. A estos efectos, serán admitidos los guantes de protección de motoristas.

, en general, que estén provistos con dos plazas homologadas (conductor y pasajero) podrán viajar . El por parte del pasajero y también por parte del conductor en el caso de motocicletas y ciclomotores destinados al uso compartido. A estos efectos, serán admitidos los guantes de protección de motoristas. En los transportes privados particulares y privados complementarios de personas en vehículos de hasta nueve plazas, incluido el conductor, podrán viajar tantas personas como plazas tenga el vehículo , siempre que todas residan en el mismo domicilio.

complementarios de personas en vehículos de hasta nueve plazas, incluido el conductor, , siempre que todas residan en el mismo domicilio. En los transportes privados particulares y privados complementarios de personas en vehículos de hasta nueve plazas, incluido el conductor, cuando no todas convivan en el mismo domicilio , podrán desplazarse dos personas por cada fila de asientos, siempre que respeten la máxima distancia posible entre los ocupantes.

, podrán desplazarse de asientos, siempre que respeten la máxima distancia posible entre los ocupantes. En los transportes públicos de viajeros en vehículos de hasta nueve plazas , incluido el conductor, podrán desplazarse dos personas por cada fila adicional de asientos respecto de la del conductor, debiendo garantizarse, en todo caso, la distancia máxima posible entre sus ocupantes. En caso de que todos los usuarios convivan en el mismo domicilio, podrán ir tres personas por cada fila adicional de asientos respecto de la del conductor.

, incluido el conductor, podrán desplazarse respecto de la del conductor, debiendo garantizarse, en todo caso, la distancia máxima posible entre sus ocupantes. En caso de que todos los usuarios de asientos respecto de la del conductor. En los vehículos en los que, por sus características técnicas, únicamente se disponga de una fila de asientos , como en el supuesto de cabinas de vehículos pesados, furgonetas, u otros, podrán viajar como máximo dos personas , siempre que guarden la máxima distancia posible.

, como en el supuesto de cabinas de vehículos pesados, furgonetas, u otros, , siempre que guarden la máxima distancia posible. En el transporte público regular, discrecional y privado complementario de viajeros en autobús , así como en los transportes ferroviarios , en los que todos los ocupantes deban ir sentados, el operador limitará la ocupación total de plazas de manera que los pasajeros tengan un asiento vacío contiguo que los separe de cualquier otro pasajero. Cabe una excepción: el operador podrá ubicar en asientos contiguos a personas que viajen juntas y convivan en el mismo domicilio, pudiendo resultar en este caso una ocupación superior. En todo caso, en los autobuses se mantendrán siempre vacías las butacas inmediatamente posteriores a la ocupada por el conductor, salvo que haya una mampara de separación . En la distribución de la ocupación, se prestará especial atención a la habilitación de espacios para personas con discapacidad.

, así como en los transportes , en los que todos los ocupantes deban ir sentados, el operador limitará la ocupación total de plazas de manera que los pasajeros tengan que los separe de cualquier otro pasajero. Cabe una excepción: el operador podrá ubicar en asientos contiguos a personas que viajen juntas y convivan en el mismo domicilio, pudiendo resultar en este caso una ocupación superior. En todo caso, . En la distribución de la ocupación, se prestará especial atención a la habilitación de espacios para personas con discapacidad. En los transportes públicos colectivos de viajeros de ámbito urbano y periurbano, en los que existan plataformas habilitadas para el transporte de viajeros de pie, se procurará que las personas mantengan entre sí la máxima distancia posible, estableciéndose como referencia la ocupación de la mitad de las plazas sentadas disponibles, y de dos viajeros por cada metro cuadrado en la zona habilitada para viajar de pie.