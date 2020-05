Un experto en enfermedades infecciosas: «Los guantes deberían estar prohibidos, no son un buen mecanismo de seguridad»

0

La Voz de Galicia Redacción

21/05/2020 17:44 h

Si hace tres días el hospital Álvaro Cunqueiro prohibía a los pacientes y usuarios la entrada al centro hospitalario con guantes por considerar que pueden generar más perjuicios que beneficios a la hora de luchar contra el coronavirus, ahora es el jefe del Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Taulí de Sabadell (Barcelona), Manel Cervante, quien dice que este veto debería generalizarse a cualquier ámbito de la vida. «Deberían estar prohibidos (...). Nos dan falta de seguridad porque nos pensamos que estamos protegidos», comentó este experto en declaraciones a TV3.

Como ha repetido el médico Fernando Simón en numerosas ocasiones, y cantidad de expertos sanitarios, Cervantes lo que recomienda es lavarse constantemente las manos; e insistió de nuevo, en referencia a los guantes: «No es un buen mecanismo de seguridad», añadiendo que «si llevamos un guante puesto toda la mañana, nos iremos tocando la nariz, las manos, etc., y es peor que llevar las manos sin guantes porque no nos las lavaremos en ningún momento», ha aseverado Cervantes. Sin embargo, el doctor no quiere crear confusión, y considera que los guantes de las fruterías y los supermercados sí son recomendables porque «actúan de barrera al tocar productos sensibles».

El especialista también se ha mostrado, si bien no crítico, sí escéptico con respecto al uso de la mascarilla en los espacios abiertos. Como explicó a TV3, para Cervantes se trata de una herramienta preventiva en ámbitos cerrados como los centros hospitalarios o las residencias de mayores, pero piensa que en la calle o en una plaza, por ejemplo, tiene utilidad si dse produce una aglomeración. En caso contrario, mantiene: «Tengo muchas dudas de que sirvan para algo».