Bajan de mil los casos de covid-19 tratados en Galicia

La incidencia del virus entre los mayores de 64 triplica a la que ha tenido entre los 18 años o menos

Únicamente unos 30.000 gallegos, 13.000 hombres y 17.000 mujeres, han generado algún tipo de inmunidad frente al coronavirus SARS-CoV-2, según el estudio de la Xunta de Galicia, que presentaron este mediodía el director general de Saúde Pública, Andrés Paz-Ares Rodríguez; el director general de Asistencia Sanitaria del Sergas, Jorge Aboal Viñas, y el subdirector general de Información sobre Saúde e Epidemioloxía, Xurxo Hervada Vidal.

El estudio serológico, en esta primera oleada de muestras obtenidas entre el 23 de abril y el 8 de mayo, arroja una prevalencia media en todo el territorio gallego de 1,15 %, con una horquilla de confianza de entre el 1,03 y el 1,27 % lo que deja una conclusión clara: no existe «prácticamente ningunha protección derivada da inmunidade de grupo», como explicó el doctor Hervada, que también puso el acento en que para ese efecto conocido como inmunidad de rebaño no implica diferencia sustancial alguna que el contagio fuese el 1,15, del 3 o del 5 % «porque a cantidade de poboación é tan pequena que non frea ao virus».

