Llorarás de emoción al ver el encuentro de Ismael con su burra 'Baldomera' tras dos meses de confinamiento

View this post on Instagram

Ahora que estamos de #desescalada por fin mi humano me ha podido hacer un Instagram. A ver si la fama se la va a llevar solo @elcandidatomlg #mihumanoyyo #miismayyo #reencuentro #málaga #cuarentena #animalpicoftheday #donkeysrule #donkey #burroserastú #baldomera #axarquía #elborge