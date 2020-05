El estudio de la Xunta rebaja a 30.000 los gallegos inmunizados

0

La Voz de Galicia J. V. Lado

20/05/2020 15:06 h

Únicamente unos 30.000 gallegos, 13.000 hombres y 17.000 mujeres han generado algún tipo de inmunidad frente al coronavirus SARS-CoV2, según el estudio de la Xunta de Galicia, que presentaron este mediodía el director general de Saúde Pública, Andrés Paz-Ares Rodríguez; el director general de Asistencia Sanitaria del Sergas, Jorge Aboal Viñas, y el subdirector general de Información sobre Saúde e Epidemioloxía, Xurxo Hervada Vidal.

El estudio serológico, en esta primera oleada de muestras obtenidas entre el 23 de abril y el 8 de mayo, arroja una prevalencia media en todo el territorio gallego de 1,15 %, con una horquilla de confianza de entre el 1,03 y el 1,27 % lo que deja una conclusión clara: no existe «prácticamente ningunha protección derivada da inmunidade de grupo», como explicó el doctor Hervada, que también puso el acento en que para ese efecto conocido como inmunidad de rebaño no implica diferencia sustancial alguna que el contagio fuese el 1,15, del 3 o del 5 % «porque a cantidade de poboación é tan pequena que non frea ao virus».

Respecto a la diferencia de casi un punto que muestra esta investigación respecto a la elaborada por el Ministerio de Sanidad a nivel de toda España, el director de Saúde Pública, detalló que los resultados son distintos porque también lo era el planteamiento. Aquí lo que se buscaba era conocer la circulación del virus en el conjunto del territorio, con una segmentación por edades y por ámbito de población, y en el de ámbito estatal está centrado en los núcleos familiares. «Ofrecen perspectivas diferentes que son necesariamente complementarias», apuntó Paz-Ares, mientras que Hervada, recalcó que en el caso autonómico ya se han hecho los ajustes necesarios para corregir las posibles distorsiones, mientras que del estudio nacional de momento solo se conocen los resultados de los test serológicos y probablemente las cifras finales acaben corrigiéndose y acercándose más. En cualquier caso, a su juicio, las diferencias son pequeñas y no varían la conclusión general de la información, que es que el virus ha circulado muy poco por Galicia y, en consecuencia, la cantidad de población inmunizada es muy baja.

Un 22 % más entre las mujeres

Uno de los resultados llamativos es el de la diferenciación por sexos que muestra que el coronavirus afectó un 22 % más a las mujeres que a los hombres y también se observan impactos bastantes distintos entre los diferentes grupos laborales. Por ejemplo, los empleados de los servicios esenciales estuvieron más expuesto y también los del sector del comercio dan un nivel de contagio superior al de los profesionales agrarios.

«Canto maior es, máis prevalencia tés»

Sin embargo, la diferencia más sustancial se encuentra en los grupos de edades e indican que «canto maior es, máis prevalencia tés», como destacó Hervada. Así, la incidencia es del 0,56 % en el grupo de 0 a 18 años y del 1,09 en el de 19 a 64. Sin embargo, sube hasta el 1,64 % en los mayores de 64. Por ejemplo, en la franja de 0 a 9 la prevalencia es únicamente de 0,5 % y en la de los mayores de 80, del 1,71.

En el plano territorial, ya que las muestras se han dividido en 38 comarcas o grupos de comarcas y las siete ciudades, se cumple la hipótesis de que a mayor concentración poblacional y más movilidad, mayor incidencia, aunque también alguna excepción llamativa, como la de O Barco de Valdeorras. Un 3,35 % de la población habría tenido contacto con el virus y, por tanto, cierta inmunidad. Más incluso que la ciudad de Vigo, la primera de las áreas urbanas con un 2,08 frente al 0,40 de Ferrol, que es la menos afectada entre las ciudades.

El caso de Vigo, según los directores general, se explica fácilmente por esa movilidad poblacional en los primeros momentos, antes del confinamiento poblacional, mientras que el de Valdeorras aún lo están estudiando, pero también podría tener relación con el flujo de viajeros. Por áreas sanitarias, la más afectada es la de Ourense con 1,88 % frente al sorpresivo 0,77 de A Coruña.

La conclusión final para el doctor Hervada, al margen de que esta es aún la primera oleada y la segunda servirá para conocer la evolución de la epidemia, es que «hai que seguir traballando na concienciación da poboación» porque si no se mantienen las medidas higiénicas y de distanciamiento social «poderiamos ter un problema».